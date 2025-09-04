Ko je mladi bolničar Edo spoznal privlačno trgovko Tončko ...

Dočakati 70 let skupnega življenja v dobrem in slabem je dano le redkim zakonskim parom. Med njimi sta tudi Antonija in Edvard Progar iz Postojne, ki sta si zvestobo in ljubezen do konca dni obljubila 20. avgusta 1955 v Ljubljani. Platinasto poroko sta proslavila v družinskem krogu in med prijatelji, še zlasti iz strelskih vrst, v Gostilni in piceriji Boter na Vrhniki.

Poročno slavje jima je pripravil sin Edvard, ki se je rodil 1956., ljubljeno hčer Karmen sta izgubila na začetku leta 2020. Neizmerna sreča in veliko veselje so jima štirje vnuki, Danaja, Urška, Ajda in Enej, ter pet pravnukov, Maksim, Juriy, Janis, Kayli in Anaja. Ob družinskih in številnih fotografijah iz družbeno političnega življenja zdaj 93-letnega Eda in dve leti mlajše Tončke so obujali spomine na prehojeno skupno življenjsko pot, ki se je začela leta 1953, ko je mladi bolničar spoznal privlačno trgovko.

Proslavila sta v krogu najbližjih.

Vzela sta se v Ljubljani.

Usodni da sta si mladoporočenca, oba rojena v Ljubljani, izrekla na magistratu v prestolnici. Oba pravita, da so za dolg in uspešen zakon potrebni predvsem nesebična in požrtvovalna ljubezen, odkritosrčnost in zvestoba zakoncu ter odgovorno družinsko življenje. Ustvarila sta si topel dom v Postojni, kjer stanujeta od leta 1963.

Predan športu

Če je bila Tončka ob delu trgovke skrbna in zvesta žena ter dobra gospodinja in mati, je bil Edo ob opravljanju številnih zahtevnih delovnih dolžnosti poslovodje, direktorja gostinskega podjetja Jadran, urednika časopisa Kras, upravnika hotela Šport, poklicnega predsednika Socialistične zveze kar 10 let sekretar Strelske zveze Slovenije in še bi lahko naštevali.

Po vojni je bil tudi brigadir na progi Šamac–Sarajevo in dvakrat je na mladinski delovni akciji gradil dolenjsko cesto. Vse življenje je bil predan športu in napisal je tudi knjigo Vse o športu iz postojnske in pivške občine, ki obsega 385 strani in več kot tisoč fotografij. Ukvarjal se je s strelstvom, šahom, kartanjem, kegljanjem ... Bil je prvi trener našega uspešnega olimpijskega prvaka, strelca Rajmonda Debevca, vzgojil je okrog tristo strelcev. Več desetletij je vodil Športno društvo Epic z dopisno strelsko ligo in postojnske brigadirje.

V dobri družbi, kjer so jih domači gostinci razvajali z dobrotami, sta platinasta zakonca Tončka in Edo razrezala sladko torto in nazdravila z odlično penino. Vsi so jima zaželeli dobro zdravje do alabastrne ali pa celo hrastove poroke.