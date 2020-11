Pričakovali bolj aktivno vlogo ministrstva

Težave v zobozdravstvu

Preobremenjeni že pred epidemijo

»Ko družinski zdravniki ne zmorejo, se sistem sesuje, ker ni več nikogar poklicati,« opozarja predsednica Zdravstvene zbornice Slovenije (ZZS). Pravi, da je opravila veliko pogovorov z zdravniki osnovnega zdravstva in zobozdravniki in da se premalo pozornosti namenja njihovim težavam.Čebašek Travnikova izpostavlja, da družinski zdravniki praktično ne poznajo več rednega delovnega časa: »Na srečo si pomagajo med seboj, da lahko izvajajo nujno potrebne zdravstvene storitve. Mimo covida. Delajo tudi volontersko.« Pri tem dodaja, da so bili ukrepi NJIZ in ministrstva za zdravje sprejeti večinoma brez dogovora z osnovnim zdravstvom.Veliko zdravnikov in zdravstvenega osebja je v karanteni in samoizolaciji. Zbornica zbira svoje podatke, ker natančnih podatkov ne dobijo. Izvedli so tudi anketo, na katero se je odzvalo 1600 članov. Ugotavljajo, da so se zdravstveni zavodi, bolnišnice in zdravstveni domovi sami organizirali in se prilagodili, čeprav so pričakovali aktivnejšo vlogo ministrstva.Čebašek Travnikova je opozorila, da se prekomerne obremenitve vseh zdravstvenih delavcev ne smejo izrabljati za konflikte med primarnim in sekundarnim zdravstvenim sistemom.Dotaknila se je tudi zobozdravstva, kjer v drugem valu ni prišlo do popolnega zaprtja kot v prvem. So pa nastale drugačne težave. Izpostavlja, da nekateri zavodi pričakujejo, da bodo zobozdravniki opravili toliko storitev kot po pogodbah, kar pa po njenem mnenju ni mogoče. »Tudi zato ni mogoče, da bi jih obremenjevali z nadurami ali dežurstvi, da bi nabrali dovolj točk za programe.«Iz različnih koncev zbornico obveščajo, da nadzorniki ZZZS obiskujejo njihove ambulante in vstopajo mimo pravil, ki so določene za druge, kot da spremljajo, ali res delajo.Podpredsednik ZZS, sicer družinski zdravnik, je dodal: »Delujemo na vseh izpostavljenih mestih v osnovnem zdravstvenem varstvu. Menim, da smo predvsem vsi skupaj v istem čolnu in da moramo veslati sinergistično tako, da ta čoln pripeljemo do zaželenega cilja.« Opozarja, da so ekipe večkrat zdesetkane, sodelavci pa zaradi obilice dela preutrujeni.»Preobremenjeni smo bili še pred epidemijo,« je dodal Klančič in izpostavil, da so že takrat povedali, da je treba zmanjšati obremenitve in v sistem pripeljati več zdravnikov.Čebašek Travnikova je še dejala, da lahko veliko pomaga področje telemedicine, zato so pripravili seminarje na to temo.