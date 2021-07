Ko drugače ne gre: poglejte, kako župan pospešuje cepljenje

Župan občine Juršinci, ki je tudi nekdanji uspešen gostilničar, ponuja pijačo vsakomur, ki bi se bil pripravljen cepiti proti covidu 19. Na ta način želi povečati delež cepljenih v svoji občini, a zanimanja za cepljenje v Juršincih ni, poroča Delo Mala občina Juršinci pri Ptuju ima okoli 2.400 prebivalcev, Kaučič pa jo vodi že sedmi mandat, medtem ko je gostinsko obrt prepustil svojemu sinu. »Prepričati občane, da se cepijo, ni tako preprosto. Čeprav jih prepričujemo, se ljudje nočejo cepiti in tako smo z 20,7-odstotno polno precepljenostjo žal še vedno na zadnjem mestu v državi,« je povedal Kaučič in spomnil, da je ta na ravni države dvakrat višja.Našteva, da jim je v občini uspelo obnoviti šolo, zgradili so novo športno dvorano, imajo urejene ceste in komunalne napeljave, imajo dobro nataliteto ... »Vse to nam je uspelo in nam uspeva zgraditi ali pridobiti v občini, le ljudi ne moremo prepričati, da bi se cepili,« obžaluje župan.K cepljenju so pozvali strokovnjaki, župnik, zdravniki iz zdravstvenega doma Ptuj, ki so se dvakrat organizirali z obiskom mobilne ekipe za cepljenje, a tudi to ni pomagalo. »Pa smo se še kako trudili. Ko smo videli, da gre s cepljenjem slabo, sem v občinskem glasilu in na spletni strani vse pozval, naj se vendarle cepijo ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi drugih. Tudi sam sem se že pred časom cepil. Tudi gospod župnik je po facebooku pozval farane, naj se cepijo, in še naš častni občan, boksar, nam je malo pomagal.«Vzrok za nezanimanje tiči morda v tem, da je bilo v občini zelo malo okužb in se ljudje zato počutijo varne, pravijo prebivalci. Natakarica v enem od bifejev v Juršincih, ki sicer ni prebivalka te občine, a je vsak dan priča razpravam domačinov o cepljenju, je o razlogih povedala: »Večina jih pravi, če so zdravi, že ne bodo dovolili, da bi jim vbrizgavali cepivo, nekateri pa se bojijo tudi stranskih učinkov. Bojijo se, kakšna bo reakcija,« je povedala za Delo.