Ko človek ostane brez besed: poglejte, kaj je ob meji storila slovenska policistka (FOTO)

Ljubljanska policijska uprava je na facebooku delila zgodbo, ki seže do srca in dokazuje, da so tudi policisti in vojaki v prvi vrsti predvsem ljudje. Ena izmed policistk, ki je zadolžena za varovanje meje, je namreč pred kratkim naletela na prizor, ob katerem ni mogla ostati križem rok.

Policistka Tamara je opravljala naloge varovanja državne meje v obmejnih, redko naseljenih vasicah na območju Policijske postaje Ribnica. Pred eno izmed hiš je opazila na soncu privezanega psa, čeprav je bilo tisti dan izredno vroče. Ker ji je bila situacija nenavadna, se je približala in ugotovila, da je pes privezan na kratki verigi, brez hrane in vode. Poiskala je lastnika in ugotovila, da je tudi on potreben pomoči, saj zaradi zdravstvenih težav ni mogel poskrbeti niti zase niti za psa. O dogajanju je obvestila socialno službo, da so v nadaljevanju stekli postopki za oskrbo lastnika, katerimi so mu olajšali težave.

Policistka pa je medtem sama prevzela skrb za psa, saj v tistem trenutku ni bilo druge ustrezne možnosti. Nahranila ga je ter mu zagotovila senco in vodo. Tudi naslednji dan je obiskala lastnika in psa ter pomagala po svojih močeh.

Kužku so našli novi dom

S soglasjem lastnika se je policistka dogovorila, da bo vojak Peter, s katerim sta tisti dan skupaj opravljala službo, kužku poiskal novega lastnika, ki mu bo lahko nudil ustrezno oskrbo. Tamara je tako naslednjih nekaj dni kužku nosila hrano, Peter pa mu je v teh dneh poiskal novo lastnico Valentino, ki mu je zagotovila veterinarsko oskrbo in življenje na velikem posestvu ob veliko človeške in živalske družbe.

»V teh dneh se nam je javil tudi Aro in nam poslal fotografijo z novo družbo ... Njegovo zadovoljstvo je očitno,« so še za konec zapisali policisti.