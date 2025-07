Knjižnica, v kateri lahko klepetaš: to je dnevna soba mesta

Da bi k branju pritegnili čim več ljudi, knjižnice ubirajo različne pristope. Že več let ugotavljajo, da je branje v upadanju, in poudarjajo, da ima knjiga v klasični obliki vendarle posebno vrednost. V knjižnicah so na voljo tudi čitalnice, v Trbovljah pa so se odločili stopiti korak dlje, v teh dneh so namreč v novopridobljenih prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje odprli dnevno sobo.

Logično nadaljevanje

V projekt so vložili 130 tisočakov, nekdanja prodajalna obutve Borovo, v kateri je bila pozneje trgovina za male živali, je tako dobila novo podobo in namembnost. »Za to si je knjižnica prizadevala več kot deset let, zdaj pa se je načrt končno uresničil,« pravi direktorica Katra Hribar Frol. Prostor so poimenovali dnevna soba, ker je namenjen preživljanju prostega časa, branju, dogodkom, ima tudi ločene sanitarije za invalide.

Nastala je v prostorih nekdanje prodajalne obutve Borovo. Prenovili so jo v skladu z načeli gibanja New European Bauhaus. Na pomoč so jim priskočili tudi iz Zasavskega muzeja Trbovlje.

»Namembnost prostora je bila usklajena med vodstvom občine in knjižnice, že od začetka pa smo želeli, da bi bil prostor namenjen druženju in prireditvam ter da bi ga obiskovalci uporabljali kot čitalnico. V knjižnici poteka vse več dogodkov in so vedno bolj obiskani, zato je bil ta korak precej logično nadaljevanje zgodbe,« pojasnjujejo na Občini Trbovlje.

Prostor je nastal po zasnovi arhitektke Petre Marinko in Katarine Bebar z občine, pri načrtovanju je sodelovala tudi knjižnica. »Odločili smo se za opremo in prenovo v skladu z načeli gibanja New European Bauhaus, ki poudarjajo uporabo naravnih, zdravih materialov in pohištva, ki se mu nameni nova uporabna vrednost. V knjižnici menimo, da so Trbovlje potrebovale takšen prostor,« doda Hribar Frolova. Knjižnica se tako po besedah snovalcev ponaša s prvo knjižnično dnevno sobo v Evropi. Z nekaj opreme so jim na pomoč priskočili iz Zasavskega muzeja Trbovlje.

Kava in sladko

Prostor je namenjen vsem generacijam. »Menimo, da se bodo tu radi družili, saj so odzivi že zdaj zelo pozitivni in jim je prostor všeč. Si pa želimo, da bi ti prostori pritegnili tudi tiste, ki v knjižnico sicer ne zahajajo, saj želimo pokazati, da ni le izposojevalnica knjig, ampak veliko več – dnevna soba mesta,« doda direktorica. Obeta se pestro dogajanje. Pogovorni večeri so le del načrta; gostili bodo predavatelje iz Slovenije in s področja proizvodnje, uporabe ali reklamiranja uporabe zdravih materialov, zdravih produktov in zdravega načina življenja. Prvi dogodek v novih prostorih bo namenjen najmlajšim, julija pripravljajo pravljično urico, ko jih bosta obiskala najhitrejši in najdaljši kužek na svetu.

130 tisočakov so namenili za projekt.

Kot v domačih dnevnih sobah tudi v knjižnični načrtujejo kavo in kaj sladkega. Nasproti, na drugi strani ceste, je gostišče, v katerem bodo obiskovalci lahko naročili kavo, brezalkoholno pijačo in kaj sladkega, zaposleni v gostišču pa jo bodo postregli v knjižnici. Dnevna soba bo ponujala še nekaj drugačnega, kot je običajno v siceršnji knjižnici: obiskovalci bodo lahko tam nemoteno klepetali. Dozdajšnji del knjižnice kljub novim prostorom ne bo spremenjen. V drugi fazi obnove pa je predvidena širitev knjižnih polic.