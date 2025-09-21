Kneippovi slovenski sledilci so se povezali: Kneipp ni le metoda, temveč tudi način življenja (FOTO)

V Termah Snovik je potekal dogodek, ki predstavlja pomembno prelomnico v razvoju celostnega pristopa k zdravju v Sloveniji. Gre za ustanovitev Zveze društev Kneipp Slovenija, ki hkrati odpira nove priložnosti za trajnostni turizem in oblikovanje prepoznavne destinacijske zgodbe.

Zveza društev povezuje organizacije in posameznike, ki delujejo na področjih vseh petih stebrov Kneippove filozofije: vode, gibanja, prehrane, zelišč ter ravnovesja oziroma zdravega življenjskega sloga. Ta pristop, ki ga je v 19. stoletju oblikoval Sebastian Kneipp, je že takrat poudarjal, da je pot do zdravja celostna, naravna in tesno prepletena z življenjem v sožitju z okoljem. Danes, v času podnebnih sprememb, digitalnega stresa in globalnih zdravstvenih izzivov, je njegova zapuščina bolj aktualna kot kdaj prej.

Zdravljenje z vodo

Kneipp, ki je bil nemški duhovnik in vodni terapevt, se je rodil 17. maja 1821 v Stephansriedu v Nemčiji, umrl pa 17. junija 1897 v Wörishofnu, prav tako v Nemčiji. Dal je ime zdravljenju z vodo. Zeliščne kopeli delujejo prek fizikalnih dražljajev tople in hladne vode in tudi z dodanimi rastlinskimi sestavinami. Hladne kopeli krčijo krvne žile v koži, tople jih širijo. Slednje posledično vpliva na znižanje krvnega tlaka in povečanje srčnega utripa. Rastlinski dodatki za kopeli vsebujejo snovi, ki se vpijejo skozi kožo ali vstopijo v telo po dihalnih poteh in blagodejno učinkujejo na telo.

Dogodek ob ustanovitvi Zveze društev Kneipp Slovenija so zaznamovali častni gostje. Župan Kamnika Matej Slapar je poudaril podporo občine pri vključevanju Kneippove dediščine v sodobne trajnostne projekte: »Kneippova znanja želimo oživljati, jih trajnostno in zavedno vključevati v vsakdanje življenje ter jih – z inovativnimi pristopi – postavljati v sodoben čas za danes in jutri.«

Poseben pomen je dogodku dodala Francka Čuk, dolgoletna ambasadorka Kneippovega gibanja, ki že več kot 30 let povezuje Slovenijo z mednarodno Kneippovo zvezo ter širi znanja po vsej državi. »Pobudo za ustanovitev zveze je dalo Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine Skrinjca, ki povezuje zeliščno znanje in kulturno dediščino,« so povedali v Zvezi društev Kneipp Slovenija.

»Pridružili so se še Slovensko prehransko društvo, Jamarski klub Kamnik – ki opozarja na pomen varovanja čistih vodnih virov – ter Turistično društvo Tuhinjska dolina, ki povezuje Kneippov pristop s turistično ponudbo. Med ključnimi partnerji zveze so tudi Terme Snovik, Zdravilni gaj Tunjice, Zavod za turizem in šport Kamnik, Arboretum Volčji Potok ter Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana.«

Izmenjava dobrih praks

Kneipp ni le metoda, temveč način življenja, poudarja Katarina Adam, direktorica Term Snovik: »Z ustanovitvijo Kneippove zveze Slovenije se tako potrjuje tudi vloga Term Snovik kot pionirja in nosilca razvoja Kneippove filozofije v Sloveniji. Naše več kot desetletje dolgo delovanje na tem področju je temeljito, strokovno podprto in usmerjeno v prihodnost – tudi z učenjem iz prve roke v Kneippovem rojstnem kraju Bad Wörishofen v Nemčiji in prenosom znanj na naše goste. Naša prisotnost v zvezi ni zgolj simbolna, temveč predstavlja jedro gibanja, ki si prizadeva za širjenje Kneippovega pristopa v lokalne skupnosti, turistične destinacije in vsakdanje življenje.« Direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec je dodal: »Ustanovitev Zveze društev Kneipp Slovenija je pomemben korak v uresničevanju sprejete Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Občini Kamnik za obdobje 2023–2030.«

Zveza bo spodbujala izmenjavo dobrih praks, razvijala programe za vse generacije in širila Kneippovo filozofijo kot pot do zdravja, ravnovesja in trajnostnega sobivanja z naravo, so dodali ob ustanovitvi: »Zato je ustanovitev veliko več kot zgolj povezovanje društev. Predstavlja celostno vizijo, kako združiti znanje, tradicijo in sodobne prakse za bolj zdravo prihodnost vseh prebivalcev. Zveza bo delovala kot platforma, ki bo spodbujala izmenjavo dobrih praks, izobraževala javnost, razvijala programe za vse generacije in hkrati opozarjala na pomen trajnostnega sobivanja z naravo. S tem Slovenija stopa ob bok številnim evropskim državam, kjer je Kneippova filozofija že dolgo uveljavljena kot dragocena pot do zdravja. To pomeni tudi nove priložnosti za turizem, saj Kneippov pristop k zdravju in naravi privablja obiskovalce, ki iščejo avtentična doživetja, trajnostni oddih in celostno skrb za telo in duha.«

Tako kot je Sebastian Kneipp v svojem času spoznal, da je zdravje mogoče le v ravnovesju telesa, duha in narave, tudi danes Kneippova zveza Slovenije prinaša sporočilo: poti do zdravja so celostne, trajnostne in prežete z naravo.