»Oče mi je umrl, ko sem bil star šest let. Pri košnji travnikov sem moral takrat pomagati mami in sem pokošeno travo v koših peš nosil dol do kmetije. Danes, ko sem star 73 let, pa niti peš več ne morem do svojih travnikov.« To so besede Pavla Urankarja iz Krašnje v občini Lukovica, ki je sredi poletja s tremi sokrajani naletel na veliko oviro. In to takšno, ki jim onemogoča, da bi s kmetijskimi stroji neovirano dostopali do svojih travnikov. Pot zapirajo drevesa. Foto: Dejan Javornik »To je takšna žlehtnoba, da kar gori od nje,« pristavi Darko Urankar, eden od četveri...