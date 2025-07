Kako pomembno je imeti gorivo tudi v bolj oddaljenih krajih, je pokazala ujma pred dvema letoma, ko so bili nekateri kraji povsem odrezani od sveta. Več kot sto prebivalcev Solčave je včeraj zasedlo zaprto Petrolovo črpalko in zahtevalo takojšnje odprtje bencinske črpalke, od odločevalcev pa trezen premislek in dogovor. Bencinska črpalka v Solčavi je edina v občini, do naslednje je treba skozi občino Luče na Ljubno. Ob ujmi avgusta 2023 jim je goriva zmanjkalo po treh dneh, dostavili so jim ga s helikopterjem. »Takrat se je pokazalo, kako pomembno je gorivo za izvajanje intervencijskih del in...