Kmetje ne pomnijo takšne suše

Letošnje leto se bo v zgodovino Slovenije zapisalo kot leto naravnih katastrof. V povezavi z vse višjimi cenami je pred nami katastrofa, s kakršno se še nismo soočili. Samo spomnimo na obsežne in več dni trajajoče požare na goriškem Krasu, ki so jih številni gasilci s pomočjo vojske, policije in sekačev konec julija le uspešno zatrli. In kot da to še ni dovolj, je naše kraje zajela še huda suša. Krme primanjkuje in še dražja je Suša je na travnikih kmetovalca Koklja že naredila svoje. FOTO: Anton Kokelj Številni kmetje, ki že nekaj mesecev lahko le nemočno gledajo v nebo in zaman upajo na ...