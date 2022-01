Kmetijski minister Podgoršek bo kandidiral na Toninovi listi

Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek bo na državnozborskih volitvah kandidiral na listi NSi, so potrdili v stranki. Več bo sicer znano po torkovi novinarski konferenci, na kateri bosta predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin in Podgoršek spregovorila o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah.

Podgoršek je sicer v aktualno vlado Janeza Janše vstopil kot minister iz kvote DeSUS, ko je na ministrskem stolčku nasledil nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Po izstopu DeSUS iz koalicije ob koncu leta 2020 pa se je odločil, da z ministrskega mesta ne bo odstopil.

Kmalu za tem je Podgoršku prenehalo članstvo v DeSUS. Statut stranke namreč določa, da mora v primeru izstopa DeSUS iz vladne koalicije njen minister odstopiti. Če tega ne stori, pa mu preneha članstvo v stranki.