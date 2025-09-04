Kmetijska mehanizacija: zlati tudi manjši stroji (FOTO)

Na letošnji Agri, že 63. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu, ki je potekal od 23. do 28. avgusta v Gornji Radgoni, so ocenjevali tudi kmetijsko mehanizacijo. Strokovna komisija za ocenjevanje je bila sestavljena iz predstavnikov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in Fakultete za strojništvo z Univerze Maribor ter predstavnika uporabnikov kmetijske mehanizacije. Predsednik komisije je bil doc. dr. Peter Vindiš.

Sodelovalo je 19 podjetij, komisija je ocenila 37 prijavljenih eksponatov in med njimi podelila dve šampionski priznanji, 21 zlatih medalj, 11 srebrnih in tri bronaste. Dejansko je vsak prijavljeni stroj za ocenjevanje dobil takšno ali drugačno medaljo. Nekatere z zlatom nagrajene stroje smo predstavili že pred enim tednom, v današnji številki pa predstavljamo preostale dobitnike medalj, ki so zanimivi za rubriko Obrati.

Zlata medalja je pripadla tudi AM-Robots storm 4000. FOTO: Toni Gjergek

Daljinsko vodena kosilnica

Zlato medaljo je dobilo podjetje Pogo Mtech, d. o. o., za kitajsko daljinsko vodeno kosilnico SKK 100. Kosilnica ima štiritaktni bencinski motor s 764 cm3 prostornine. Širina košnje je 1000 mm, višina reza pa je nastavljiva od 30 do 150 mm, kar omogoča prilagodljivo in učinkovito vzdrževanje različnih vrst površin. Višina se nastavlja z daljinskim upravljanjem. Radijski daljinski upravljalnik z dosegom do 200 metrov omogoča udobno uporabo brez fizičnega napora tudi na večjih ali težje dostopnih terenih. Kosilnica obvladuje naklone do 50°. Tehta 368 kg. Njena cena je 10.650 evrov. Nastavljiva hitrost premikanja od 0 do 5 km/h omogoča optimalno delovanje na različnih terenih, 120 mm široke gosenice zagotavljajo stabilnost na zahtevnih površinah. Dejansko gre za hibrid, saj motor polni baterijo, ki zagotavlja energijo za električni pogon gosenic.

Robotska kosilnica

Podjetje Geder, d. o. o., je prejelo zlato medaljo za robotsko kosilnico AM-Robots storm 4000. Le-ta deluje s tehnologijo LDI (Laser Direct Imaging), ki ne potrebuje RTK-signala, mejnega kabla, drogov ali 4G povezave. Storm 4000 je samostojen inteligentni robot, ki lahko predvidi svojo pot ter se izogne premikajočim se predmetom v svoji okolici. Tehnologija LDI je kombinirana rešitev tridimenzionalnega laserskega kartiranja, procesorja neposredne umetne inteligence in slikanja za sistem izogibanja oviram. Ta tehnologija omogoča robotu navigacijo pod drevesi ali okoli njih, med grmičevjem ali blizu zidov. Zmore košnjo do 45-odstotnega nagiba. Širina košnje je 28 cm, višina reza pa od 3 do 8,5 cm. Tehta 29 kilogramov, stane 2799 evrčkov.

Robotska kosilnica AM-Robots storm 4000 deluje s tehnologijo LDI.

Vrtni traktorček

Tabakum iz Novega mesta je dobil več medalj za različne prijavljene stroje. Zlato je prejel njihov vrtni traktor (sedežna kosilnica) Orec RM982 F. Opremljen je z motorjem Briggs&Stratton Vanguard, ki razvije do 23 konjskih moči. Hidrostatični pogon na vsa kolesa omogoča vozno hitrost do 10 km/h naprej in do 8 km/h nazaj.

Vrtni traktor Orec RM982F ima 23 konjskih moči. Širina košnje je 97,5 cm, višina pa 50–120 mm. FOTO: Tomaž Poje

Menjalnik ima vgrajeno zaporo diferenciala. Med košnjo Orec po potrebi samodejno preklopi z dvokolesnega na štirikolesni pogon. Širina košnje je 97,5 cm, višina pa 50–120 mm. Dobro deluje na spolzkih površinah in neravnem terenu z visoko travo. Cena je 14.621,05 evra.

Gorska kosilnica

Muta kmetijska mehanizacija, d. o. o., je srebrno medaljo dobila za svojo gorsko kosilnico Muta alpin pro. Gre za kosilnico za težje pogoje dela in večje nagibe. Ima nizko težišče in širok kolotek. Vgrajen ima motor VanGuard s črpalko in električnim vžigom. Ima tudi inverter smeri vožnje. Osnovni priključek je kosilni greben, ki je lahko širine od 100 do 160 cm, na voljo pa ima tudi druge delovne priključke.

Domači proizvajalec Muta kmetijska mehanizacija, d. o. o., ima srebrno medaljo za gorsko kosilnico alpin pro. FOTO: Tomaž Poje