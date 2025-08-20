NA MADŽARSKEM

Kmetija, ki ni le kmetija, slavila 10. obletnico

Ob jubileju so poudarili pomen slovenske vzorčne kmetije na Gornjem Seniku v Porabju.
Fotografija: Slovenska vzorčna kmetija je postala pomembno stičišče Slovencev iz Madžarske. FOTO: kmetija.hu
Slovenska vzorčna kmetija je postala pomembno stičišče Slovencev iz Madžarske. FOTO: kmetija.hu

STA
20.08.2025 ob 08:43
STA
20.08.2025 ob 08:43

Na nedavni slovesnosti ob 10. obletnici postavitve slovenske vzorčne kmetije na Gornjem Seniku v Porabju na Madžarskem so poudarili njen pomen kot simbolnega in dejanskega prostora sodelovanja, ohranjanja slovenske identitete in podpore lokalnemu razvoju.

»Kmetija ni le kmetija, postala je živ prostor slovenskega jezika, kulture in sodelovanja. Tukaj se ne srečujejo samo ljudje, temveč tudi ideje, pobude in vizije za prihodnost. Pred desetimi leti je bil cilj ustvariti prostor, ki bo krepil slovensko skupnost v Porabju in danes lahko s ponosom rečemo, da je ta cilj dosežen in presežen,« je na slovesnosti dejal državni sekretar Ervin Kosi.

Kot pravijo na ministrstvu za kmetijstvo, je bilo že ob vzpostavitvi kmetije, ki je rezultat skupne pobude urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 22. julija 2015 jasno, da gre za projekt z močnim sporočilom – krepitev kmetijstva in turizma, ki imata na tem območju dolgo tradicijo in velik razvojni potencial.

Slovenska vzorčna kmetija redno gosti strokovne delavnice, izobraževanja, dogodke za mlade in za kmete ter številne uradne in bilateralne obiske. Po navedbah ministrstva je postala pomembno stičišče Slovencev iz Madžarske in širše, kjer se utrjuje zavest o pripadnosti in skupnih koreninah.

Za upravljanje in razvoj kmetije skrbi Razvojna agencija Slovenska krajina, ki uspešno pridobiva evropska in čezmejna sredstva, so poudarili na ministrstvu.

