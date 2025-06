Smo v obdobju, ko nekateri trgovci zapirajo svoje trgovine kot po tekočem traku. Tako naj bi Mercator samo do jeseni zaprl 23 manjših maloprodajnih trgovin po državi, dvajset pa jih je že. To bo prizadelo predvsem podeželje in manjše kraje. Veliki trgovci imajo pač svojo računico, v kateri na koncu šteje le dobiček. Posameznika v tej matematični formuli ni. Na srečo na nekaterih koncih vendarle premorejo še dovolj kmečke pameti. Primer Kmečke zadruge Sevnica, ki ima že 19 trgovin, je dovolj zgovoren: lani so obnovili trgovino v Šentjanžu, pred dnevi Market Izidor v Sevnici. Pa še niso rekli z...