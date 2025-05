Kmet na Ptuju zaradi vran iztožil državo

Kmet iz Moškanjcev pri Ptuju je pravnomočno iztožil državo za škodo, ki so mu jo na polju povzročile poljske vrane, ko so mu spomladi 2023 po setvi pozobale semena koruze. Mariborsko višje sodišče je namreč po pritožbi državnega odvetništva sledilo sodbi okrajnega ptujskega sodišča, v kateri so kmetu lani jeseni dosodili 6900 evrov odškodnine. Odvetniku Jožetu Korpiču je uspelo prepričati tudi višje sodišče, da kmetovalcu ni bilo treba zaščititi njive s strašili in podobnimi odganjali ptic, ker ni razpolagal s podatkom, da je na območju, kjer kmetuje, v obdobju zadnjih treh let prišlo do dveh...