Traktorji pripravljeni, da zasedejo prestolnico: »Vnaprej se opravičujemo meščanom Ljubljane«

V stavkovnem valu so znova na vrsti kmetovalci, ki izgubljajo potrpljenje v čakanju na spremembe. Potem ko so se prejšnji mesec prevažali po štajerskih in prekmurskih krajih, so za torek napovedali kulturni protest s traktorji v glavnem mestu. »Vnaprej se opravičujemo meščanom Ljubljane za neljube dogodke, vendar opozarjamo, da se borimo za svoje pravice,« je napovedal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.

Zahteve so združeni kmetje vladi in sodržavljanom obelodanili že prejšnji teden, med njimi izključitev izplačil iz obdavčitve, ki je bila uvedena nedavno, in znižanje pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki so menda skokovito narasla. Pa prilagoditev infrastrukture ter zmanjšanje števila zveri in divjadi, na kar opozarjajo že dolgo.

Vodstvo kmečke stavke bo o vladni ponudbi tuhtalo ves konec tedna. FOTO: KGZS

Da je vrag tokrat res odnesel šalo, je postalo jasno, ko je Medved ta teden glede predpisanih glob za vožnjo s traktorjem po Ljubljani pojasnil: »Sedaj smo vzpostavili kontakt z mestom Ljubljana, gospodom županom, kjer je nekako obljubil, da teh kazni ne bo. Ga bomo držali za besedo.«

Stanje na podeželju se slabša, je poudarila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule: »Nekatere kmetije imamo, ki zapirajo vrata, nekatere obupujejo in zmanjšujejo proizvodnjo.«

Policija pripravljena

Kljub dorečenim podrobnostim torkove vožnje po vsej Ljubljani, ki jih imajo kmečki vodje narejene, pa so pustili odprta vrata za pogajanja z vlado. Po vroč kostanj se je včeraj točno opoldne odpravila nova kmetijska ministrica Mateja Čalušić, obljube pa bi morali kmetom – glede na njihov ultimat – izpolniti včeraj do 15. ure.

Ministrica Mateja Čalušić je izpogajala še nekaj časa. FOTO: Črt Piksi

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice, je že pred sestankom z ministrico povedal, da nekaj posluha na vladni strani je, toda kmetje gredo na vse ali nič: »Samo od vlade je odvisno, ali bodo imeli Ljubljančani težave z traktorji in protestom.« Žveglič je pričakoval pisne zaveze vlade, kako se bo pomagalo kmetom: »Če bo izpolnjenih vseh sedem ključnih zahtev, bo odpovedano.«

Na koncu je bil petkov izplen neznan: dasiravno so zbližali stališča, so si kmetje vzeli čas za razmislek do ponedeljka. Ministrica Čalušić je bila zadovoljna s seboj, saj za razliko od kolegov ministrov ali premierja od stavkajočih ni dobila neposredne košarice: »Kot ministrica sem izredno zadovoljna z našim delom in z vsem, kar smo dali na mizo. Če se nam bo uspelo do ponedeljka dogovoriti, bo sledil pisni sporazum za zaključek protestnih zahtev.«

Žveglič je nakazal, da se je – kot pogosto pri vladi Roberta Goloba – zataknilo pri denarju: »Malo bolj navzkriž smo pri plačilih za pristojbine za gozdne ceste in pri izvzetju izplačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost iz obdavčitve.«

Protest kmetov, Ljubljana, 24. 3. 2023 FOTO: Voranc Vogel

Ljubljanska policija je za vsak primer že pripravila javnost na torkovo soočenje ter posledično gnečo na ljubljanskih ulicah: »Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in upoštevanje navodil policije, rediteljev ter upravljavca cest. Vse udeležence shoda pozivamo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno.«