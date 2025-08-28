ŽE PETIČ

Kmečki praznik pod Krimom

Prireditev se bo začela s sprevodom, sledila bodo kmečka opravila.
Fotografija: Letos bodo prikazali košnjo trave. Foto: Marjan Smole
Letos bodo prikazali košnjo trave. Foto: Marjan Smole

P. H.
28.08.2025 ob 08:02
P. H.
28.08.2025 ob 08:02

Peta izvedba kmečkega praznika pod Krimom bo v nedeljo od 13. ure na hipodromu Vrbljene. Kot je povedala Darja Modic, predstavnica organizatorja, Turističnega društva Krim, so letos nekoliko spremenili potek kmečkih opravil, saj so do zdaj imeli vedno mlatenje in čiščenje žita, fižola in drugega: »Letos bomo prikazali košnjo trave, in sicer ročno s koso, s kosilnico s konji, BCS ter s starim traktorjem z grebenom. Nato bodo grabljice travo, ki bo ročno pokošena v redi, kot so temu rekli nekoč, razmetale, da se bo sušila. Sledilo bo obračanje trave s posebnim obračalnikom ter nato izdelava rastav z grabljami, ki jih domačini imenujemo tudi sonce. Sledilo bo še nalaganje sena na voz ter izdelava in prenos kopic do voza. Na sporedu bo še vitje senenih kit, kakor so to na vasi počeli nekoč.«

Grablje domačini imenujemo tudi sonce.

Prireditev se bo začela s sprevodom, in sicer s konjenico, godbo in grabljicami ter kosci in harmoniko, nato pa bodo sledili traktorji, ki jih je župnik Aco Jerant iz Tomišlja tudi blagoslovil. Temu bodo sledila kmečka opravila. Posebno zanimiv bo prikaz prevoza nevestine bale in z obrazložitvijo vseh stvari, ki bodo na vozu. Na kmečkem prazniku bodo še pastirske igre za otroke, na koncu pa bodo na svoj račun prišli še starejši z vlečenjem vrvi.

