Kmečki motivi na platnu za popestritev zavoda

Likovniki so svoja dela podarili kmetiji.

V veselje

Med kokošmi je posebna energija za ustvarjanje.

V organizaciji likovniceiz Radencev je na Eko-socialni kmetiji Kocljevina v Prosenjakovcih v občini Moravske Toplice potekala 1. likovna kolonija. Gre za eko kmetijo na obrobju vasi Prosenjakovci, tik ob meji z Madžarsko na območju nekdanje karavle.Tako je nekdanja stražnica dobila novo in zanimivo vsebino. Umetniki, udeleženci kolonije, so na Kocljevini in tudi širše po Goričkem našli zanimive kotičke ter jih prenesli na slikarska platna. Na srečanju je nastalo veliko likovnih del, ki so ostala v trajni lasti Kocljevine in bodo nedvomno dodana vrednost in popestritev kmetije, kjer zaposlitev najdejo predvsem ranljive družbene skupine.Na koloniji so sodelovali dr.iz Maribora (doktor likovne pedagogike, slikar),iz Maribora (akademski slikar),iz Radencev (slikarka),iz Maribora (akademski slikar),iz Ljubljane (akademski slikar) in Tatjana Mijatović (slikarka), idejna vodja in koordinatorka kolonije, doma iz Radencev. Srečanje je spremljal mariborski likovni kritik, ki bo odprtje razstave, ki je predvideno jeseni, pospremil z recenzijo ustvarjenih del.Po koloniji in prijetnem druženju, na katerem se je umetnikom pridružil tudi, župan občine Moravske Toplice, sta organizatorica Tatjana Mijatović in direktor Eko-socialne kmetije Kocljevinaizrazila zadovoljstvo nad dogajanjem in ustvarjanjem. Zadovoljni pa so bili seveda tudi udeleženci kolonije. V ponos jim je, da so prispevali svoja likovna dela, ki bodo gotovo prijetna popestritev objekta in bodo tamkajšnjim zaposlenim kakor tudi obiskovalcem zavoda v veselje.