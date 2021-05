Kmečka opravila zamenjale pletilke

Topla volnena oblačila

Štajerka častitljivih let,, je predzadnja izmed 14 otrok, ki bo kmalu dopolnila 92 let. Rokodelskih opravil se je naučila od svoje mame, ki je bila spretna šivilja. Veliko je šivala ponoči, saj je bila čez dan zaposlena z otroki, delom na polju in živino.»Bili so hudi časi,« se v preteklost ozre njen sin, »včasih ni imela kaj dati v lonec, pa je kljub temu naredila dobro kosilo. Vedno pa je rekla, da se samo vrača. In ko je kdo prišel k hiši, mu je ponudila vsaj kos kruha. Že kot mlad fant sem bil zelo ponosen na našo mamo,« se je Jožetu, enemu od petih otrok, mamina dobrota globoko vtisnila v spomin. Milico je v življenju najbolj zaznamovala odločitev, da domače ognjišče v enem letu zapustijo kar štirje otroci. Na kmetiji je z mamo in očetom ostal le mlajši brat, Milica pe se je še bolj vpela v delo. Ko so ji moči za delo na zemlji začele pešati, se je bolj posvetila opravilom v hiši.»Ni mirovala,« njeno zagnanost opiše sin Jože, »ampak je v roke vzela pletilke in volno ter nas začela božati s svojimi izdelki. Vsakega od sorodnikov je že obdarila pa tudi veliko drugih ljudi.« Izpod njenih še vedno spretnih prstov prihajajo tople nogavice, rokavice, kape, jopice, za otroke pa kompleti. Topla oblačila družino grejejo pozimi, čez vse leto pa jih mamina dobrota, zato ljubi mami, stari mami in prababici želijo še veliko lepih in nepozabnih trenutkov.