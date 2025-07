Kmalu težko pričakovana nova javna najemna stanovanja

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper začenja nad Dolinsko gradnjo četrtega stanovanjskega bloka, ki bo prinesel še 46 novih javnih najemnih stanovanj. To bo nadaljevanje stanovanjskega projekta, v okviru katerega so lani skupaj s Stanovanjskim skladom RS že zaključili obsežno gradnjo blokov z neprofitnimi stanovanji.

Stanovanjska soseska je umeščena ob Šmarsko cesto, ki območje povezuje z mestnim središčem in avtocestnim omrežjem, zasnova pa upošteva teren ter razglede v prostoru. Ob tem so z zamikom objekta na južni strani iz tipične karejske zasnove (razporeditev v obliki kvadrata ali pravokotnika) omogočili, da ima celotna soseska enakovredno osončenost ter pogled na staro mestno jedro in širšo okolico.

8,5 milijona evrov je vreden projekt.

Od lanske jeseni sosesko tvorijo trije bloki s 166 javnimi najemnimi stanovanji. V lasti javnega stanovanjskega sklada koprske občine je Blok 3 s 75 stanovanji, v predvidoma dveh letih pa se mu bo pridružil še Blok 4. Nov objekt bo obsegal pritličje, pet nadstropij in kletno garažo. Pet stanovanj bo prilagojenih za funkcionalno ovirane osebe, urejene pa bodo tudi zunanje površine, prometna ureditev in preostala komunalna infrastruktura. V podzemni parkirni garaži bo 47 parkirnih prostorov, pred objektom pa bo urejenih še 22 zunanjih.

Projekt za Blok 4 je zasnoval projektantski biro Protim Ržišnik Perc iz Šenčurja. Gradnjo bo izvedlo podjetje VG5 iz Ljubljane, nadzor nad izvedbo pa bo opravljalo podjetje LEAN.ING iz Nove Gorice. Naložba je ocenjena na 8,5 milijona evrov, celotna sredstva bo zagotovil koprski stanovanjski sklad. Zaključek del je predviden poleti 2027, ko naj bi stanovanja oddali prek javnega razpisa, je sporočil koprski župan Aleš Bržan.