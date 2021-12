Kmalu se bo vrnila v svoj drugi dom

Od predsednika Planinskega društva Mozirje Boštjana Goličnika, ki je tudi vodja, sam pa pravi, da je le aktiven član gradbenega odbora za izgradnjo nove Mozirske koče, smo dobili potrditev, da so opravili betoniranje nadkletne temeljne plošče za nov objekt planinskega doma v Moravi na Mozirski planini (Golte).

Po zadnji obnovi v letu 2020

To potrjuje zagnanost ob veliki solidarnosti ljudi, da bo priljubljeni planinski dom, ki je zgorel v požaru konec februarja, nadomestil povsem nov objekt, načrtovan z enakim projektnim izhodiščem, kot je bil izdelan in komaj dobro obnovljen planinski dom članov PD Mozirje. Kot je znano, je koča pogorela trikrat, zato bo novonastajajoči objekt zgrajen v sodobnem stilu in protipožarno varneje, a z vsemi prvinami in estetiko po podobi zadnje obnove in posodobitve v lesu.

Alenka Vetrih je oskrbnica planinskega doma Mozirska koča. FOTO: Jože Miklavc

Ko so v Zgornji Savinjski dolini še pred desetletji zgradili nekaj javnih, poslovnih in zasebnih zgradb (upravni center Mozirje, Hotel Golte), je slovenska arhitektka in urbanistka Živa Deu na javni tribuni v Nazarjah kritizirala takšen gradbeni, oblikovalski in krajinski pristop, ki je povsem opustil vključevanje lesa v stavbno kulturo sredi najbogatejše gozdarsko-lesarske krajine Zgornje Savinjske doline. To so pri obnovi in modernizaciji mozirske planinske postojanke ob 120-letnici v celoti upoštevali, žal pa je komaj dobro dokončana zgorela brez neposredne krivde človeka 24. februarja letos.

V projektu, ki so ga pripravili za novo Mozirsko kočo (od stare ni ostalo domala nič koristnega), so ponovno vključili elemente ekološke gradnje ter v lesu zunanji videz, ki bo krasil dom planincev na tem pomembnem križišču predalpskih poti in smeri. Že Golte so za manj zahtevne, romantične planince izjemen ambient, ki ne razočara nikogar. Vzpon na 1300 do 1500 metrov visoko razgibano planoto je iz Šoštanja, Velenja in Celja iz smeri Mozirja, Ljubnega, iz Koroške in Mislinjske doline pa iz smeri Smrekovca, ima razgled za bogove na vsaj štiri doline.

V domu bo 50 postelj

Postojanka v Moravi pod Boskovcem bo premogla 50 postelj, nekaj več, kot je bila dosedanja zmogljivost, opremljena pa bo kot sodoben planinski objekt po standardih Planinske zveze Slovenije. Potem ko so z veliko pomočjo župana domače občine Mozirje Ivana Suhoveršnika, članov gradbenega odbora ter zagnanega novega predsednika PD Mozirje Goličnika še mnogi drugi napeli vse sile za sanacijo po požaru, izgradnjo nove nekaj 100 metrov dovozne ceste na nižjem nivoju (z bistveno znižano klančino) ter z zbiranjem sredstev, je zdaj dokončna izgradnja novega objekta do jeseni 2022 realnost.

Zgrajena bo v sodobnem stilu in protipožarno varneje, a z vsemi prvinami in estetiko po podobi zadnje obnove in posodobitve v lesu.

Ob izplačilu zavarovalne premije 400 tisočakov, pričakovanega sofinanciranja 300 tisoč evrov od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, kar okrog 100 tisoč evrov donacij do začetka novembra (in 15.000 evrov prispevka za izgradnjo od družbe BSH Nazarje, d. o. o.), bo pot do milijonske investicije še zelo zahtevna, a po mnenju domačih planincev s trdim delom in pomočjo dosegljiva. Pri PD Mozirje vabijo in pričakujejo še nove finančne podpore, saj je s tem povezana uspešna nadomestitev hude izgube za planinstvo, ki je prizadela planince ob tej hudi nesreči, ter po požarih še dveh gorskih postojank na Korošici pod Ojstrico in Frischaufovega doma na Okrešlju.

Vabijo tudi na obisk Mozirske planine in sprehode po poteh na Golteh, za gostoljubje znotraj danih okoliščin in covidnih ukrepov pa poskrbi prijazna oskrbnica Alenka Vetrih, ki jo je izguba njenega drugega doma hudo prizadela, a ne strla.