Kmalu novo zaostrovanje? Strokovna skupina pripravila odloke

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob današnjem obisku Rdečega križa Slovenije v Mariboru vse državljane znova zaprosil, da se udeležijo cepljenja proti covidu-19. Tudi zato, da bodo lahko še naprej izvajali programe letovanja otrok, programe za starostnike in vse ostale programe, ki jih omogoča omenjena humanitarna organizacija.



Čeprav na območju Podravja trenutno precepljenost nekoliko zaostaja za povprečjem države, je minister dejal, da je vsakič znova navdušen nad proaktivnostjo v Mariboru, tako mariborskega zdravstvenega doma in lokalne skupnosti kot rdečega križa in vseh ostalih za to pristojnih.



»Takšen pristop je tisti, ki prinaša uspeh in omogoča, da bomo prišli do vsakega posameznika. Še posebej pa do tistih, ki so iz kateregakoli razloga ranljivi, niso znali ali mogli pristopiti k cepljenju. Prav za te so organizacije, kot je Rdeči križ, ključnega pomena,« je dejal Poklukar.

V ponedeljek pripravili odloke za vlado

Glede morebitnih novih ukrepov ob vnovičnem povečevanju števila okužb je minister potrdil, da je strokovna skupina v ponedeljek pripravila odloke za vlado, o katerih pa ni želel govoriti, dokler ti ne bodo potrjeni.



»Ta trenutek skrbimo za to, da široko uveljavimo sistem preboleli, cepljeni, testirani (PCT), kako bo v prihodnje, pa za zdaj še težko komentiram,« je na vprašanje o tem, ali morda razmišljajo zgolj še o sistemu PC, odvrnil Poklukar. Zatrdil je, da zaenkrat brezplačna hitra testiranja ostajajo.



Ob tem je opozoril, da testiranje zgolj razkriva okužbo z novim koronavirusom, cepljenje pa preprečuje okužbo in z njo povezane morebitne hujše posledice.

