Kmalu nas čaka nova realnost: gostinci se držijo za glavo

Vsi trije kriteriji so izpolnjeni: pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh je že nekaj časa krepko prek 120 (trenutno je 179, kar pomeni, da že izpolnjujemo pogoj celo za drugi paket z rdečega seznama), dosegli pa smo tudi 180 covid pacientov v bolnišnicah in 30 na intenzivni negi. Dvoma ni več, vlada bo jutri sprejela nove ukrepe z namenom, da se zajezi v zadnjem času izredno hitro širjenje novega koronavirusa, je napovedal uradni vladni govorec za covid 19 Jelko Kacin

Predvidoma bodo po posvetovanju vlade s strokovno skupino sprejeti ukrepi tretjega paketa z oranžnega seznama.

Že zdaj pa sta v veljavi prvi in drugi paket z oranžnega seznama, ki vključujeta:

1. paket:
1. omejitev zbiranja na 10/50/500 ljudi
2. obvezne maske v zaprtih prostorih, na javnem potniškem prometu in v gneči na prostem
3. časovna omejitev dela gostinskih lokalov – po novem bodo ti zaprti
4. obvezni testi in karantene za nevarne države
5. priporočeno delo od doma
6. posamične prepovedi obiskov v ogroženih domovih za ostarele

2. paket:
1. strežba samo sedečim gostom, razredčitev miz v lokalih – po novem bodo ti zaprti
2. zbiranje do 10 ljudi javno in zasebno (izjema: verski obredi in poroke, nadzorovane javne kulturne in športne prireditve ob upoštevanju ukrepov) – po novem bodo ti lahko v posameznih občinah in regijah prepovedani
3. prireditve brez zakusk – po novem bodo prireditve v posameznih občinah in regijah lahko prepovedane
4. obvezna uporaba razkuževalnih sredstev za roke v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ter poslovnih stavb (obvezna namestitev razpršilnikov za razkužila)
5. omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih (trgovine, banke, pošte, uradi ipd.) glede na velikost prostora
6. prepoved obiskov v domovih za ostarele in bolnišnicah v posameznih okoljih oziroma občinah