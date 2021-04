Kmalu konec nepriljubljenega ukrepa? To kažejo številke

V torek je bilo od 4.816 PCR-testov na novi koronavirus pozitivnih 1.034 oziroma 21,5 odstotka. Opravljenih je bilo še 24.995 hitrih testov. Delež pozitivnih je tako še vedno precej velik (med drugim valom se je odstotek pozitivnih približeval 30-odstotkom, v zadnjih tednih pa se giblje med 20 in 25 odstotki). Dobra novica pa je, da se je znižalo število aktivnih primerov, in sicer za 157, na 12.176.V torek so umrle še štiri osebe. V bolnišnicah se je zdravilo 631 covid 19 pacientov (dan prej 649), od tega jih 155 potrebuje intenzivno nego (eden manj kot dan prej).​Sedemdnevno povprečje okužb je 706, potem ko je bilo dan prej 737. Štirinajstdnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev je najslabša v primorsko-notranjski regiji, najboljša pa v obalno-kraški, sedemdnevna pa najslabša v zasavski.Vlada bo o novih epidemioloških razmerah in morebitnem sproščanju ukrepov – sodeč po številkah je celotna država v oranžni fazi vladnega semaforja ukrepov – odločala danes popoldne na Brdu. Kakšne odločitve bodo sprejeli, bo uradno znano v četrtek. Slovenija kot celota je sicer že pred enim tednom prešla v oranžno fazo ukrepov in se počasi približuje rumeni, tudi v večini regij se epidemiološka slika izboljšuje.Oranžna faza (št. okužb: manj od 1.000, št. hospitaliziranih: manj od 1.000) vladnega semaforja ukrepov predvideva pouk tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu, trgovine v celoti odprte, delno sprostitev gostinskih storitev (terase in vrtovi), odprtje študentskih domov ter sprostitev gibanja med regijami, ki je sicer eden najbolj nepriljubljenih ukrepov.