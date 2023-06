Kmalu digitalna transparentnost v slovenskem zdravstvu

Vlada je v četrtek potrdila predlog zakona o digitalizaciji zdravstva, enega od prvih zakonskih predlogov v sklopu načrtovane zakonske reforme. Zakon bo po napovedih ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana vpeljal digitalno transparentnost v slovenski zdravstveni prostor. Brez tega zdravstvene reforme ni mogoče izpeljati, poudarja minister.

Predvideno je, da bo zakon začel veljati že s 1. januarjem prihodnje leto. Zelo veliko infrastrukture že imamo, pravi Bešič Loredan, ki pa napoveduje, da se bo nato sistem v dveh letih še postopno nadgrajeval in glede na izkušnje iz evropskih držav pričakuje polno implementacijo, »če bomo hitri in uspešni«, do začetka leta 2026.

Kot je pojasnil, želijo, da bi že z začetkom prihodnjega leta v veljavo stopila zakonska obveza za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti iz javne mreže, da posredujejo zdravstveno dokumentacijo v enotni informacijski zdravstveni sistem. Z nadgradnjo pa bi nato prišli do »absolutno varnega, delujočega, transparentnega, digitalnega sistema«.

Enotna platforma

Digitalizacija zdravstva bo po ministrovih besedah omogočila resnično jasno transparentno upravljanje z vsemi podatki. Ko bo sistem polno zaživel, bodo vsi izvajalci, ki bodo denar prejemali iz javne zdravstvene blagajne, na enotni platformi, »vse bo vidno, vse bo povezljivo med seboj«, razvidno bo, »kdo kaj naredi za kakšen denar«, je pojasnil minister.

Poudaril je, da bodo končno vsi podatki dostopni na enem mestu. Pacientom ne bo treba več nositi papirjev, izvidov, ne bodo se podvajale preiskave, saj bodo vse, kar bodo opravili pri osebnem zdravniku, laboratoriju, bolnišnici oziroma pri katerem koli izvajalcu, vključeno v enotni informacijski sistem. Pri tem bodo po ministrovih zagotovilih zagotovljeni varnostni mehanizmi, pacienti pa bodo prek digitalne platforme lahko natančno videli, kdo bo vpogledoval v njihove zdravstvene podatke.

Vse bo potekalo digitalno s kartico, »vsaka sled bo jasna«. »Če danes vemo, da so primeri, ko marsikdo v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih vpogleda v naše podatke in nimamo sledi«, bodo pacienti po novem lahko videli, kdo je vpogledal v njegove podatke, in, če bo to storil neupravičeno, bo za to tudi sankcioniran, je napovedal minister.

Samo pooblaščene osebe

Izvajalci iz sistema ne bodo mogli izstopiti, saj bo to tudi predpogoj za plačilo opravljenih zdravstvenih storitev. Na ministrstvu za zdravje po ministrovih besedah pričakujejo, da bo to digitalno orodje skozi čas nadoknadilo tudi del manjka kadra.

Vlada DZ predlaga, da zakon obravnava po rednem postopku. V postopku njegove priprave pa je bilo že opravljenih kar nekaj usklajevanj. Kot je povedal Bešič Loredan, so se precej usklajevali z informacijsko pooblaščenko, tudi z ministrstvom za pravosodje, »nekaj detajlov« pa bodo še morali uskladiti. A, kot je poudaril, brez popolne digitalizacije zdravstvenega sistema reforme zdravstvenega sistema ni možno izpeljati. V tem trenutku pa je zakon usklajen v največji možni meri.

Pri tem je pojasnil, da je predvidena ustanovitev novega podjetja, ki bo vzdrževalo in razvijalo informacijski sistem. O njegovem poslovnem načrtu, plačah zaposlenih bo odločala vlada, upravljavec podatkov pa bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »Ne gre za nikakršen obvod,« je poudaril minister in še enkrat zagotovil, da bodo do zdravstvenih podatkov lahko dostopale samo pooblaščene osebe.