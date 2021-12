Kmalu trije milijoni Slovencev? Splet gori zaradi Počivalškove izjave

Zadnje dni je v spletnih političnih debatah spet v ospredju gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ne le zaradi nove stranke Konkretno, temveč tudi zaradi izjave o treh milijonih Slovencev. Takole je o programu stranke dejal v pogovoru za Planet TV: »Naš program bo temeljil na debirokratizaciji, zeleni politiki, tudi na demografskem vprašanju, saj moramo nekaj storiti, da nas bo čez desetletje tri milijone, ne pa dva, ampak zaradi tega, kar se bo dogajalo v Sloveniji, ne s priseljevanjem.« Njegovo izjavo so poobjavili tudi na vladnem twitterju.

Tri milijone Slovencev v enem desetletju? Na twitterju je završalo in že so začeli računati, kako bi v tako kratkem času dosegli tolikšno rodnost. Antropolog Dan Podjed je prek spletnega orodja denimo izračunal, da bi petodstotna letna rast prebivalstva zadoščala, da udejanjimo ta smeli načrt do leta 2031. S tem bi se Slovenija postavila ob bok nekaterim najmanj razvitim afriškim državam.

Eden od uporabnikov je ob tem hitro izračunal, da bi to pomenilo, da bi morali imeti približno 100.000 več otrok letno. »Tisti, ki bi sicer imeli v naslednjih 5 letih otroka, naj jih imajo 5, pa še kdo, ki ga ni planiral, ga mora imeti. S tem sicer pridemo šele na 2,5 mio v 5 letih,« je zapisal (nelektorirano).

Med komentarji so se sicer številni obregnili ob to, da vsebina programa nove stranke nima mesta na uradnem vladnem profilu, drugi pa so se pošalili na Počivalškov račun. Da gre za »seksualno evolucijo po Kozjansko«, meni Miha Šalehar.

Še nekaj nelektoriranih izjav:

»Počivalšek, jaz ne bom več rojevala. Zdej si ti na vrsti.«

»Da nas bo v 10 letih(!!!) tri milijone "iz naslova tega, kar se bo dogajalo v Sloveniji". Če prav razumem - ženske med 16 in cca 40 let, pripravite se, vaših želja in aspiracij mimo aktivnosti za razplod naroda je konec. In za rast naroda bo treba delati Konkretno.«

»Vsi politiki pretiravajo in obljubljajo nemogoče, vendar bi lahko vsaj malce pojasnil, kako misli dvigniti rodnost iz 9 promilov na 10 procentov. Nimam podatkov, ugibam. Od 1M žensk je v fazi rodnosti recimo 250K žensk, ki morajo v 10 letih prispevati 1M otrok, vsaka 4 otroke.«

​