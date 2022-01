Kmalu 10.000 okužb na dan

Epidemija je še vedno v porastu, vrh števila potrjenih okužb naj bi dosegli predvidoma do konca januarja, vrh hospitaliziranih covidnih bolnikov pa predvidoma v prvi polovici februarja, pravi Matjaž Leskovar z Instituta Jožef Stefan (IJS), in še, da se predvidoma ne bomo približali zasedenosti bolnišnic na vrhuncu četrtega vala.

12. januarja je bilo v karanteni 29.651 učencev in 16.779 dijakov. FOTO: Uroš Hočevar

Bi pa lahko zaradi pospešenega širjenja koronavirusne različice omikron že jutri presegli 10.000 potrjenih okužb na dan, dodaja, a bo vse odvisno od kapacitet PCR-testiranja. Virologinja Tatjana Avšič Županc z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) je minuli teden opozorila, da v laboratorijih od proizvajalcev že dobivajo obvestila, da se bo znova pojavila svetovna kriza zaradi težav z dobavljanjem reagentov, potrebnih za analizo brisov za PCR-testiranje.

Težave s karanteno

V soboto so ob opravljenih 10.299 PCR-testih potrdili 6012 okužb z novim koronavirusom, gre za najvišje število okužb, potrjenih na soboto, od začetka epidemije. Delež pozitivnih izvidov testov je 58,3-odstoten, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah zdravijo 549 covidnih bolnikov, 156 na intenzivni negi, najmlajši covidni bolnik na intenzivni negi ima 14 let.

V soboto je umrl en bolnik s covidom-19. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji trenutno 66.777 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 6029. Po nekaterih podatkih naj bi bil trenutno okužen vsak 25. Slovenec, slaba četrtina prebivalstva pa je dovzetna za okužbo. Stroka zato še priporoča cepljenje. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1,257.555 ljudi (60 odstotkov populacije), z vsemi pa 1,203.464 ljudi (57 odstotkov).

V soboto so se končali že drugi dnevi cepljenja, ko se je bilo brez naročanja mogoče cepiti v več centrih v državi od jutra do večera: cepilo se je 41.200 ljudi, od tega s tretjim odmerkom 34.427, 2102 človeka sta se cepila prvič.

K sreči kljub hitremu širjenju omikrona ni pritiska na bolnišnice, a težave vendarle so, predvsem zaradi izolacij in karanten, ne le v zdravstvu, tudi v gospodarstvu in šolstvu, tam dodatne težave povzroča navodilo NIJZ, da mora učitelj (in drugo strokovno osebje) v karanteno, če je z okuženim učencem v razredu preživel najmanj 15 minut. Po podatkih ministrstva za šolstvo je bilo 12. januarja v osnovnih šolah v karanteni 1417 oddelkov (29.651 učencev), 657 oddelkov v srednji šoli (16.779 dijakov) in 275 oddelkov v vrtcih (3952 otrok).

Sprememba šolskega koledarja ni predvidena, prav tako ne sistemski prehod na izobraževanje na daljavo za vso državo. Vlada pripravlja spremembe veljavnosti karantene ob tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom; doslej so jo že skrajšali z deset na sedem dni.