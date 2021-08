Klopotec odganja nepovabljene obiskovalce

15.000 trsov varuje klopotec pred ptiči.

Kdo in kdaj je izumil klopotec, uradno ni znano.

Dogodek je bil znova nekaj posebnega, le da je bila druščina manj številna.

Od Marijinega vnebovzetja pa do konca trgatve bo pela vesela pesem klopotcev.

Na vinorodnih hribčkih na severovzhodu države, kjer dozorevajo grozdne jagode, domačini in drugi obiskovalci po Marijinem vnebovzetju pa vse do konca trgatve poslušajo veselo pesem klopotcev. Mnogi tovrstni odganjalci ptičev, in po nekaterih verovanjih tudi toče, veliko večino domačinov veselijo, žal pa so tudi posamezniki, ki jih klopotanje moti in zaradi tega nimajo mirnega spanca. No, ne glede na to je postavljanje klopotca praznik vinogradnikov, klopotanje jim veliko pomeni.Kdo in kdaj je izumil klopotec, uradno ni znano; pri nas je prvič omenjen leta 1797 v knjigi Tolažba enega vincerla, ki jo je napisal. Naprava, ki jo sestavljajo jarem (okvir), gregl, macleki, blaja, rigl za zaustavitev klopotca in rep, straši oziroma odganja ptice v vinogradih.V minulih dnevih, ob prazniku Marijinega vnebovzetja in ko sta Prekmurje in Slovenija praznovala dan pridružitve Prekmurja matici, so marsikje na skrajnem severovzhodu države postavljali klopotce, tudi pri Vinogradništvu Smej na vrhu Lendavskih goric. Kar več prijateljev in sorodnikov družine iz Hotize se je udeležilo prijetnega opravila, in kot vedno je bil dogodek nekaj posebnega, le da je bila tokrat zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, druščina manj številčna. No, nad vinskimi trtami odslej bdi klopotec in mladi gospodar, ki letos pričakuje vrhunsko letino, tako po kakovosti kot po količini, verjame, da bo pred ptiči in drugimi nepridipravi zavaroval okoli 15.000 trsov: laškega rizlinga, chardonnaya, renskega rizlinga, kernerja in rumenega muškata, teh je v njihovih vinogradih največ.Borut Smej, ki z ženo, mamo, očetomin hčerkože nekaj let po očetovi upokojitvi gospodari v vinogradu, je povedal, da bodo kmalu začeli trgatev. Predvsem si želi, da vreme, kot je bilo letos, vzdrži do konca, in potem, je prepričan, bodo obrali zdrave in sladke jagode, ki bodo dale izjemno kakovostno vinsko kapljico. »Zelo smo zadovoljni z razvojem in zorenjem grozdov, zato verjamem, da bomo na koncu zadovoljni s kakovostjo in količino letnika. O postavitvi klopotca pa lahko povem, da gre za tradicijo druženja s prijatelji, ki sem jim hvaležen, da ves čas dobro sodelujemo in nam vedno pomagajo v vinogradu. V zadnjih dveh letih na dviganje klopotca povabimo vse, ki cenijo vino, a letos je pač korona tudi tukaj naredila svoje,« nam je dejal Smej, ki je vinograd prevzel od očeta, ta se je z vinogradništvom in vinarstvom ukvarjal več desetletij, še vedno pa pomaga z nasveti. Borut pravi, da večino pridelanega vina prodajo po gostilnah, zlasti v Prekmurju, ter posameznikom, tako da težav s prodajo običajno nimajo. Nekaj so ga morali pustiti za postavitev klopotca, saj je veselica trajala dolgo v noč. Ob dobri kulinariki, dobri družbi in prijetni domači glasbi je še bolj teklo ...