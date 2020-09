Klofuta: izgubili smo teran!

Tragedija v Simonovem zalivu: videli so, kako je umrla v morju

V sredo ob 17.47 so bili koprski policisti obveščeni, da so iz morja v Simonovem zalivu potegnili žensko truplo. Bila je v vodi do pasu, naenkrat pa se je zgrudila. Reševalec iz vode je žensko opazil in stekel k njej. Žensko so oživljali, vendar neuspešno. Zdravnica je potrdila smrt, a vzrok smrti bo pokazala obdukcija. Kriminalisti zbirajo obvestila o ženski, da bi potrdili njeno