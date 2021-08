Kljub kolonam tudi dobra novica s slovenskih cest (VIDEO)

Spet hitreje okoli Ljubljane

Tudi zadnjo avgustovsko nedeljo zaznamujejo čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško. Najdlje vozniki čakajo na Gruškovju, in sicer več kot dve uri za vstop v Slovenijo. Daljše čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje, kažejo podatki prometno-informacijskega centra. Na več cestnih odsekih po državi nastajajo zastoji.Na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje vozniki čakajo po uro in pol za vstop v Slovenijo in do pol ure za izstop. Na Dragonji je situacija obrnjena, saj je čakalna doba za vstop v državo do 30 minut, medtem ko je za izstop treba čakati od ene do dveh ur. Čakalne dobe so še na mejnih prehodih Metlika, Ormož, Sečovlje, Slovenska vas in Starod.Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg že pet kilometrov. Proti Kranjski Gori in za lokalni promet je možen izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce, svetujejo na prometno-informacijskem centru.Na primorski avtocesti od Ljubljane do Vrhnike v smeri Kopra je promet zgoščen, na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru pa je nastal polkilometrski zastoj.Danes sicer do 21. ure, na nekaterih primorskih cestah pa do 22. ure, velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone.S prometno-informacijskega centra pa so sporočili tudi dobro novico: končana so dela na severni ljubljanski obvoznici. »Dočakali smo konec obnove na odseku Ljubljana Bežigrad-Ljubljana Nove Jarše. Promet sedaj poteka v obe smeri normalno, ne več po zoženih pasovih z zmanjšano hitrostjo. To pomeni manj zastojev v prometnih konicah ter skrajšan potovalni čas!« so zapisali v objavi na Twitterju.