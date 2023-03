Kljub dežju je prišlo kar 500 amaterskih smetarjev

Čistilna akcija, ki so jo v soboto pripravili v Cerkljah na Gorenjskem, je kljub dežju odlično uspela. Tradicionalne akcije, med katero želijo pobrati čim več odpadkov, se je udeležilo kar 500 ljudi; zbrali so več kot 30 kubičnih metrov odpadkov.

»Namen akcije je urediti okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce naše občine, in hkrati prispevati k ozaveščanju ter boljši kakovosti življenja. Opažamo, da se količine odpadkov zmanjšujejo, a jih je še vedno preveč,« je ob koncu dejal župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj, ki je tudi sam pobral smeti in jih odpeljal v zbirni center.

Smeti po gozdovih je manj

V akciji so sodelovali tudi gasilska društva, učitelji in učenci Osnovne šole Davorina Jenka, ribiči in člani drugih društev, mnogi občani vaških skupnosti pa tudi člani Komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko, ki so počistili bližnjo in širšo okolico Kulturnega hrama Ignacija Borštnika.

Čeprav so tudi občani opazili, da je smeti po gozdovih iz leta v leto manj, pa nekateri tja še vedno odlagajo celo gradbeni material. Nekoliko več smeti so tudi letos pripeljali gasilci s Šenturške Gore, ki so jih pobirali ob cesti na Krvavec. Na Zgornjem Brniku so vsem udeležencem ob koncu postregli z okusnim golažem, ki ga je skuhal Sandi Prestor, član PGD Zgornji Brnik, v Vopovljah pa je skupina Vaških posebnežev udeležence razveselila s kuhanimi klobasami, hrenovkami, pecivom in toplimi napitki, je povedal Miro Jagodic iz Vopovelj.