Klic na pomoč: Prosijo vse, ki so usposobljeni, da se priključijo timom v bolnišnicah

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije prosi za pomoč. Prosijo vse tiste, ki so ustrezno usposobljeni, da se vključijo v zdravstveno-negovalne time slovenskih bolnišnic: »Prišli smo namreč do stopnje, ko je vsaka medicinska sestra potrebna in pomembna, ko je pomembno le neposredno delo ob bolniku in za bolnika, brez izgovorov in brez skrivanja v varnem zavetju lastnih pisarn oz. drugih nezdravstvenih ustanov. Strnimo vrste – skupaj, za bolnike.«

Takole so zapisali v svojem pozivu:

»Številke novih primerov se v zadnjih dneh sicer umirjajo, navkljub temu pa se število hospitalizacij novih bolnikov (predvsem v intenzivnih enotah) iz dneva v dan povečuje. Zapolnjene so skoraj vse posteljne kapacitete namenjene tem bolnikom, zasedeni so skoraj vsi ventilatorji, ki omogočajo ventilacijo bolnikov s to boleznijo. Čeprav bi se proste postelje še vedno dalo dobiti, čeprav so še vedno na voljo vse potrebne aparature za vzdrževanje življenjskih funkcij bolnikov, pa žal ni zdravstvenih kadrov (predvsem iz področja zdravstvene nege), ki bi lahko te bolnike negovali. Kar nekaj organizacij in posameznikov je v preteklih tednih že pozvalo vse tiste medicinske sestre, ki so svoj poklic v zadnjih letih zamenjale za manj stresna in morda tudi bolje plačana dela. Tokrat se temu pozivu pridružujemo tudi v našem strokovnem združenju.

Vljudno pozivamo vse medicinske sestre – predvsem tiste, ki imajo izkušnje z zdravstveno nego v enotah intenzivnih terapij − ki ne opravljajo več svojega osnovnega poklica, vse medicinske sestre, ki jim osnovno delo ni neposredna zdravstvene nega bolnikov (organizatorje dela, koordinatorje v zdravstveni negi, vodje negovalnih timov, glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov ter podenot teh ustanov,…) da se odzovejo klicu profesionalne vesti in pripadnosti poklicu ter se pridružijo (pre)obremenjenim negovalnim timom v slovenskih bolnišnicah.

Še posebej pa vabimo vse medicinske sestre, ki so funkcionarji raznih profitnih in neprofitnih organizacij, državnih ustanov, učitelje in profesorje kliničnih oz. strokovnih vsebin na slovenskih zdravstvenih šolah, da z ramenom ob ramenu s svojimi sedanjimi in bivšimi dijaki/študenti strnemo vrste ter s skupnimi močmi storimo vse, da bo zdravstvena nega s SARS CoV2 okuženimi bolniki čimbolj varna, strokovna in bodo vsi deležni najvišje možne zdravstvene oskrbe.

Ob tem seveda ne pozabljamo tudi na vse ostale bolnike, ki potrebujejo takšno ali drugačno zdravstveno oskrbo in zdravstveno nego.«