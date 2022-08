Klic, ki vam lahko za vedno spremeni življenje

Sedim v pisarni, ko prejmem klic iz številke +32. Telefon pokaže, da klicatelj prihaja iz Dendermonda, to je v Belgiji. Glede na to, da sem novinar, občasno pridejo tudi klici iz raznoraznih držav, zato se seveda oglasim. V relativno dobri angleščine me pozdravi sogovorniki in pove, da kliče iz tehnične pomoči podjetja Microsoft. Skupaj naj bi preverila, ali je moj računalnik ogrožen.

Kakšna dobrota, bi si v tem trenutku mislil marsikdo. Prijazni sogovornik me potrpežljivo vodi skozi postopek in na koncu ugotovi, kljub temu, da mojega zaslona sploh ne vidi, vendar mu sporočila z ekrana prebiram sam, da so se mi ob brskanju na računalnik namestile datoteke in dodatki, ki hekerjem lahko omogočajo dostop do mojega računalnika, s tem pa da sta ogroženi moja zasebnost in varnost. Kar je sogovornik zamolčal je, da je eden od teh zlikovcev, ki želijo do mojih podatkov, pod pretvezo rešitelja, pravzaprav on sam.

