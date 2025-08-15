Klemenčičevim na pomoč: Izgubili pol hiše, ki jo potrebujejo otroci

»Življenje nas velikokrat postavi pred ovire, ki jih težko premagamo sami. Še posebno težko je, če pri tem trpijo tudi naši otroci. Zato si želiva predvsem, da bi Sergej (16), Katarina (12) in Filip (9) imeli vsaj približno normalne razmere za življenje. Za to pa potrebujeva širšo pomoč dobrih ljudi, ki bi nam pomagali do zneska enajst ali dvanajst tisoč evrov. Za naju je to preprosto nedosegljivo,« sta nam žalostno razlagala zakonca, 54-letni Simon in 44-letna Katja Klemenčič, iz Stanetincev v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

»Izrabili smo vse možnosti, a rešitve nismo našli. Zato se težkega srca obračamo na širšo skupnost in ljudi dobre volje, da nam po svojih možnostih pomagajo, saj ne vidimo več drugega izhoda.«

Zakonca Klemenčič imata tri otroke, Sergeja, Katarino in Filipa.

Klemenčičevim na pomoč Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini Klemenčič iz Stanetincev, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Klemenčičeve, sklicna številka 7277. Pomagate lahko tudi z SMS donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

Odkup polovice

Družino najbolje pozna soseda Mojca Marovič. »Oba pridno delata v službi, nato vse urejata doma, a ju je zdaj stisnilo in ne vidita izhoda. Ker imata slabo plačo, niti skupaj ne moreta pridobiti več kot 13 tisočakov posojila, potrebovala pa bi skoraj še enkrat toliko, da bi lahko rešila težavo,« pojasni Marovičeva, ki nas je opozorila na težke razmere v družini. Nedvomno bi bila najboljša rešitev čim prej zbrati nujno potrebni znesek za odkup polovice hiše, v kateri živijo v pritličju.

Pet članov družine se stiska na 50 kvadratnih metrih, trije otroci imajo eno sobico.

Dobra soseda Mojca Marovič želi pomagati družini do lastništva cele hiše.

Družina se je v hišo v Stanetincih vselila pred 17 leti, ko so jo odkupili skupaj s Simonovo mamo, Martino Klemenčič. Mama se je nato odločila za selitev v Dom starejših občanov Gornja Radgona, a je v zameno za to, da občina zanjo plačuje razliko v ceni domske oskrbe, na svojo polovico premoženja vpisala prepoved obremenitve in odtujitve v korist občine. Po mamini smrti je občina tako postala 50-odstotna lastnica hiše in ohišnice. Občina zdaj prodaja svoj delež, ki bi ga seveda želela odkupiti družina Klemenčič. Premoženje je uradno ocenjeno na dobrih 64.000 evrov, kar pomeni, da bi morala družina za polovico občini plačati okoli 32 tisočakov.

»Povezala sem se s Centrom za socialno delo v Gornji Radgoni. Mogoče bomo dobili dve izredni denarni pomoči, kar bi naneslo okoli 1800 evrov. Poklicala sem tudi RK, a je težko,« pove soseda Mojca in poudari, da se je zadeva še bolj zapletla, ker so v stanovanje pokojne mame naselili mamo samohranilko s štirimi mladoletnimi otroki.

Trije v sobici

Ker na prvih dveh razpisanih dražbah interesentov ni bilo, bo občina z županom Andrejem Vrzelom na čelu v naslednjem javnem zbiranju ponudb ceno bržkone znižala, govori se o 30 odstotkov nižji ceni. »Kar pa še vedno pomeni, da moramo zbrati vsaj 24 tisoč evrov,« poudarja Simon.

S Katjo sta zaposlena, on dela kot cestni delavec na Komunali Radgona, ona pa kot delavka v proizvodnji Panvite v Gornji Radgoni. Starejši sin Sergej gre v drugi letnik kmetijske šole na Ptuju, Katarina v osmi razred OŠ Kajetana Koviča Radenci, Filip pa je v drugem razredu podružnične šole s prilagojenim programom v Gornji Radgoni.

61 tisočakov je občina namenila za domsko oskrbnino.

Župan Andrej Vrzel si prizadeva za najboljšo rešitev za družino Klemenčič.

Sergej bo kmalu postal kmetovalec, saj obiskuje dveletno kmetijsko šolo, prilagojeno otrokom, ki jim moramo pomagati tudi v vsakodnevnem življenju. Strokovnjaki menijo, da bi fantoma zelo koristilo, če bi imela vsak svojo sobo. Trenutno se vseh pet članov družine stiska na približno 50 kvadratnih metrih, trije otroci imajo skupaj eno sobico. »Zlasti težko je s Filipom, ki žal močno zaostaja v duševnem razvoju. Že drugi razred šole s posebnimi potrebami je moral ponavljati, še huje bo v naslednjih letih. Seveda doma moti tudi druga dva otroka, čeprav mu skušava zagotoviti vse, kar lahko. Res upamo, da nam bo uspelo odkupiti ta del hiše, da bi imeli vsi trije boljše pogoje za nadaljnji razvoj,« sta zaskrbljena Katja in Simon. Uspelo jima je pridobiti 13 tisoč evrov kredita, to je vse, kar jima banka odobri. To pomeni, da družini manjka okoli 11 tisočakov.

Interes občine

Župan Vrzel nam je pojasnil, da je občina postala solastnica parcele in hiše leta 2012. Takrat je Martina Klemenčič zaradi družinskih nesoglasij odšla živet v dom. Po odločbi CSD Gornja Radgona je oskrbnino plačevala občina. Na podlagi tega je bila 5. novembra 2012 na premoženje Klemenčičeve vpisan zaznamek prepovedi odtujitve in obremenitve, po njeni smrti pa je bila dne 19. julija 2022 opravljena vknjižba na lastništvo občine. »Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v teh desetih letih za oskrbnine Martine Klemenčič namenila 61.613,21 evra proračunskih sredstev. Ocenjena vrednost nepremičnine, to je hiše in parcele, pa znaša 64.608 evrov,« pravijo.

Hišo sta pred 17 leti odkupila skupaj s Simonovo mamo Martino, ki se je nato preselila v dom.

Da bi rešili lastniška razmerja, je občina 15. aprila 2025 objavila javno zbiranje za prodajo nepremičnine. Na osnovi cenilnega zapisnika, ki ga je izdelal sodni cenilec Janez Brunčič, je predmet javnega zbiranja ponudb nepremičnina v skupni površini 1135 kvadratnih metrov, z dvema stavbama, in se prodaja v deležu ene polovice, za izhodiščno ceno 31.804 evre.

»V interesu občine je, da Simon Klemenčič čim prej postane lastnik omenjenih nepremičnin v celoti, vendar se mora občina pri tem ravnati po zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ker Simon Klemenčič pri bankah lahko pridobi le 13 tisoč evrov kredita, mu do znižane odkupne cene po naših izračunih manjka slabih deset tisočakov. Zato se obračam na vse, ki lahko pomagate družini Klemenčič, da zberete manjkajoči znesek odkupnine in jih s tem rešite težav, ki so nastale zaradi dvojnega lastništva,« je tudi župan Vrzel pozval ljudi dobre volje.