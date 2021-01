Klavdijini vzponi in padci

Glasba je od nekdaj njun način življenja, za tiskano izdajo Nedeljskih novic pravita Izi Pantner in Klavdija Winder Pantner, ki že 15 uspešnih let vozita svojo glasbeno skupino Katrca, poznano po številnih uspešnicah, kot so Stara katrca, Avtopralnica ali polki Petek metek in Jodl recept. V slednji Klavdija, oblečena v dirndl, tudi jodla.



V 15 letih delovanja skupine se je zgodilo marsikaj. »Bili so vzponi, a tudi padci,« pravi Klavdija in upa, da se bo skupina Katrca kmalu lahko spet srečala z ljubitelji glasbe na kakšni dobri zabavi. V tokratni tiskani izdaji Nedeljskih novic pa Klavdija še doda: »Čeprav je bilo odrekanja veliko, si vesel, ko vidiš, da smo ustvarili prepoznavno glasbeno pot, za nami pa so zadovoljni oboževalci.« Sogovornica se z možem Izijem ves čas trudi pustiti glasbeni pečat tudi kot avtorski tandem.



No, v tiskani izdaji Nedeljskih novic pa gostimo tudi Barbaro Predin. Ne le zaradi tega, ker kot nadšefica nastopa v televizijski nadaljevanki Primeri inšpektorja Vrenka, ampak tudi, ker je družinska mediatorka in trenerka komunikacijskih veščin. Kakšen je njun odnos z Zoranom Predinom, pa tudi pove.

