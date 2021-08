Klavdija ima čarobne roke za vrt in vitraje

Z očetom Rajkom v delavnici izdeluje vitraje.

Z eno potezo do lista

S spretnim gibom je zarezala v steklo in oblikovala list. FOTO: Jaroslav Jankovič

iz Dolenje vasi pri Cerknici je tokrat naša srečna dobitnica paketa nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami. »Oooo, seveda, kar pripeljite, bomo veseli, če se oglasite,« je smeje povedala Klavdija ob veseli novici, da bo prejela zajeten kup plastenk osvežilnih pijač in drugih uporabnih artiklov za poletje.V Dolenji vasi ob Cerkniškem jezeru hiše še danes stojijo druga ob drugi. Hitijeva domačija je ena redkih, ki je malce širša: »Naši predniki so kupili še sosedovo, zato je naša malo večja,« pove oče, sicer znani izdelovalec vitrajev v Sloveniji.Hitijeva je z nasmehom pregledovala zložene pijače na mizi hišne terase.Paket Poletje s Slovenskimi novicami vsebuje vsakega nekaj: Fresh ledeni čaj z okusom breskve ali granatnega jabolka Magistrat Int. – Teekanne, nekaj plastenk svetle pitne vode Dana ter napitke z okusom lubenice, hruške in 12 steklenic limonade Dana. Ko je Hitijeva odprla priloženi nahrbtnik, se je zasmejala in začela zlagati na mizo začimbe Kotanyi – začimbno mešanico za čevapčiče, dimljeno sol –, jabolčni čips ... Razveselila se je tudi bona za 20 evrov za Meso Kamnik – Anton, ki ga bo lahko unovčila v eni od njihovih poslovalnic. Prejela pa je tudi JBL GO2, majhen vodoodporen in trpežen bluetooth zvočnik z odličnim zvokom, ki ga lahko uporabljate kjer koli in kadar koli – tudi na dežju.A ko je odprla še drugi predal nahrbtnika, ji je v piknik paketu s krožniki, skodelicami in vilicami najprej padel v oči zraven pripet odpirač za steklenice. »O, tudi odpirač je zraven, veste, da ga bomo potrebovali,« se je nasmejala.Klavdija je sicer multipraktik, podjetno dekle, ki je zaposlena pri očetu v delavnici vitrajev. »Tu preživim največ časa in ni mi dolgčas, ker je delo zelo ustvarjalno, saj je treba sestaviti in oblikovati barvne podobe portretov ali pa abstraktnih vzorcev.«Vemo, da je izdelava vitrajev starodavna, srednjeveška obrt, ko so francoski vitražerji začeli krasiti najlepše gotske cerkve.Spretno je poiskala zeleno steklo in ga položila na mizo in z eno potezo s posebnim nožem odrezala kos. »Vidite, tako s čarobno roko nastane list rastline,« se je pošalila. Za zdaj je dela dovolj in Klavdija se ne pritožuje. Hkrati pa ni opustila vrta, svoje druge velike ljubezni. Ob zelo skrbno negovanem vrtu je imela na trati postavljeno stojnico z nasajenimi paradižniki v lončenini in koritih.»Tole mi vzame kar nekaj časa, a se ob vrtnarjenju in negi rastlin človek tudi umiri in sprosti.« Sicer je naročnica Slovenskih novic že vrsto let mama. »Podajamo si jih iz rok v roke in pravzaprav vse preberemo.«