Klakočar Zupančičeva spet razkurila Janševe! Poglejte, kaj je sredi seje naredila njihovemu poslancu (VIDEO)

DZ je ta teden odločil, da predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Da je predlog, ki so ga vložili v SDS, primeren za nadaljnjo obravnavo, je menilo 21 poslancev, nasprotno jih je menilo 45. Zakon iz leta 1974 tako velja še naprej.

»Enostavno izgnala ga je iz dvorane«

A v razpravi je prišlo do spora med predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in poslancem Janševe SDS Zvonkom Černačem. To je sicer pogosta praksa v tem sklicu državnega zbora.

Poslancu SDS Zvonetu Černaču, ki jo je opozoril, da krši poslovnik,ker se k razpravi ni prijavila kot ostali poslanci, je dala opomin in sledil je njegov protestni odhod iz dvorane.

»Kolega Černač, prosim, da daste mir in lepo sedite na svojem sedežu in poslušate,« mu je namreč dejala Klakočar Zupančičeva.

»Seveda vas ne bom poslušal. Vi samo vodite sejo državnega zbora. Oprostite, če želite razpravljati, se prijavite k razpravi,« ji je odvrnil Černač.

In odgovor prve dame DZ? »Kolega Černač, prosim, če ste tiho in daste mir. Hvala lepa, da se boste odstranili. Parlamentarna praksa je opozorila, da vsebinsko nasprotovanje oziroma glede tega se je referirala na isto družbeno razmerje. To sem vas dolžna opozoriti, ker Državni zbor ne sme odločati v neskladju s sprejeto zakonodajo. Je v redu, prosim, če prosim, prosim za mir, prosim za mir, lepo, samo, da končam, res, ker želim samo opozoriti na zakonsko določbo in želim opozoriti na ustaljeno parlamentarno prakso, ki je pač tukaj zavzela stališče, da to vsebinsko nasprotovanje pomeni, da v kolikor je vložen predlog, ki ureja isto družbeno razmerje, a ne, se pač tak predlog ne more sprejeti oziroma to vsebinsko nasprotovanje dejansko se navezuje na ta termin istega družbenega razmerja, ki pa je poslovniški termin.«