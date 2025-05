Klakočar Zupančičeva se je oglasila, njene besede odmevajo

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne opozorila, da sta Evropa in svet trenutno pred težjimi izzivi kot kdaj prej. V svoji poslanici je zato pozvala k miru, varnosti in blaginji kot ključnim vrednotam.

Končana je bila najbolj strahotna morija v človeški zgodovini

Spomnila je, da danes mineva 80 let od kapitulacije nacistične Nemčije in konca druge svetovne vojne v Evropi. »Končana je bila najbolj strahotna morija v človeški zgodovini,« je poudarila.

»Osem desetletij po koncu druge svetovne vojne se Evropa in svet soočata s težjimi izzivi kot kdaj prej,« je še opozorila. Pojasnila je, da svet drvi v novo oboroževalno tekmo, vrstijo se konflikti in ozemeljske zahteve do drugih suverenih držav, v naši bližini divjajo vojne, znova smo priča tudi genocidnim dejanjem, vpliv skrajnih političnih skupin pa se krepi.

Poudarila je, da vojne prinašajo trpljenje in žrtve, koristi pa imajo zgolj vojni dobičkarji. »Le v miru lahko poskrbimo za varnost in blaginjo ljudi. Zato naj bodo mir, varnost in blaginja ključne vrednote, ki se jih še posebno zavedamo in jih izpostavljamo ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne,« je pozvala prva dama parlamenta. Zavzela se je, da bi Evropa ostala enotna pri zagotavljanju miru, gospodarskega razvoja in blaginje za vse državljane.