Klakočar Zupančičeva razkrila, da je izkusila vse faze napadov

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je udeležila Evropske konference predsednikov parlamentov v Strasbourgu, ki se je končala danes.

Izpostavila nevarnost verbalnega nasilja

Klakočar Zupančičeva je drugi dan konference v četrtek kot uvodna govorka spregovorila o nasilju nad politiki. Uvodoma je poudarila, da to ni omejeno zgolj na fizične napade, ampak se krepi tudi verbalno nasilje.

V zadnjem času je po njenih besedah opazen skrb vzbujajoč porast tovrstnega nasilja, zlasti nad političarkami. »Tovrstno nasilje ne ogroža le naše osebne varnosti, temveč tudi resno škodi demokratičnim procesom in celotni družbi,« je poudarila.

Verbalno nasilje je težje dokazati in se ga pogosto obravnava kot manj nevarno, čeprav je lahko ravno to tisto, kar ima dolgoročne uničujoče posledice na politični dialog in dobrobit posameznika, je prepričana predsednica DZ.

Izkusila vse faze tovrstnih napadov

Povedala je, da je sama izkusila vse faze tovrstnih napadov, ki jih razume kot napade na vse ženske. Pozvala je k aktivnostim, ki bi napade in njihove posledice omejile, pri čemer je poudarila pomen jasne obsodbe tovrstnega nasilja ter zagotovitve varnega in podpornega okolja za ženske, ki se odločijo vstopiti v politiko. Po njenih besedah morajo zakonodajalci zagotoviti, da se bo tudi za sovražni govor na spletu odgovarjalo.

Predsednica državnega zbora se je udeležila Evropske konference predsednikov parlamentov v Strasbourgu. FOTO: Leon Vidic

Opozorila tudi na lažne novice

Prva dama parlamenta je še poudarila, da je svoboda govora temeljni steber demokratične družbe. Prepričana je, da bi brez nje živeli v svetu cenzure in molka, kjer je napredek zadušen, človekove pravice pa zlahka poteptane. Ob tem se je med drugi zavzela za spodbujanje medijske pismenosti.

»Državljani morajo imeti sposobnost prepoznavanja dezinformacij, razlikovanja med resničnimi in lažnimi novicami ter znati kritično ovrednotiti vse informacije, ki jih prejemajo,« je povedala.