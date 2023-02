Klakočar Zupančičeva po dejanju Janševih poslancev: »Tudi s tem se pokaže odnos«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob bližajoči se 31. obletnici izbrisa na začetku današnje seje DZ dejala, da bi bilo prav, da razmislimo o noveliranju zakonov, ki urejata status izbrisanih in odškodnine zanje. »Prav bi bilo, da bi termin izbrisani nadomestili z izrazom žrtve. Ti ljudje so bili žrtve pravnega genocida,« meni.

Poslanska skupina SDS je pred poslanico predsednice DZ zapustila dvorano plenarne seje. »Tudi s tem se pokaže odnos do prizadetih,« je komentirala Klakočar Zupančičeva. Sejo so sicer poslanci začeli z minuto molka za žrtve nedavnega potresa v Turčiji in Siriji.

V poslanici ob obletnici izbrisa pa je predsednica DZ spomnila, da bo 26. februarja preteklo 31 let, odkar je »takratna slovenska oblast protipravno izvršila izbris cele generacije ljudi iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije, s čimer so ti ljudje izgubili svoj pravni status in z njim povezane ekonomske, zdravstvene in socialne pravice«. 25.671 prebivalcev je tako po njenih besedah postalo tujcev, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji.