Klakočar Zupančičeva ostra: »Državni zbor ni noben posvečen kraj, ​...«

Posnetek boksarskega obračuna med poslancem Dejanom Zavcem in predsednico državnega zbora (DZ) Urško Klakočar Zupančič je pretekli teden ugledal luč sveta. Motivacijski posnetek Za male in velike junake Pediatrične klinike Ljubljana so objavili na spletnih omrežjih DZ, še pred tem pa sta glavna junaka kratkega filma obiskala otroke na pediatrični kliniki, ki so zboleli za rakom.

Že ob snemanju filma je iz različnih strani slovenske javnostu prišlo kar nekaj kritik, na tovrstno početje, sploh v Državnem zboru. Še najbolj se je razburil predsenik največje opozicijske stranke Janez Janša.

V večerni oddaji pri Urošu Slaku pa je predsenica DZ-ja povedala, da se je dejanje ne zdi prav nič sporno: »Državni zbor ni noben posvečen kraj, državni zbor je javno dobro. To je javni prostor in tukaj so bili pred kratkim otroci, ki so preboleli raka in so nam podarili zlate pentljice upanja, ki smo jih uporabili v tem filmu. Poslancev SDS takrat to ni nič motilo in so se prav radi fotografirali z otroki,« je povedala v oddaji.