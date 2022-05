Klakočar Zupančičeva odločna: Poslanci niso v parlamentu, da uprizarjajo resničnostne šove

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je sporočila, da so oblikovane vse poslanske skupine, prav tako so znani tudi njihovi vodje. Klakočar Zupančič je o imenih vodij poslanskih skupin obvestila predsednika republike Boruta Pahorja, ki jih je že povabil na ponedeljkove posvete. Na njih bo preveril voljo poslancev, komu naj podeli mandat za sestavo vlado.

Poslansko skupino SDS bo vodila Jelka Godec, ki bo na tem mestu nasledila Danijela Krivca. Več o razlogih za menjavo si lahko preberete tukaj. Poslansko skupino NSi še naprej vodil Jožef Horvat, poslansko skupino SD bo pod svoje okrilje vzel Jani Prednik, Levico pa še naprej Matej Tašner Vatovec.

Spoštovanje in dialog bo vrnila v parlament

Nova predsednica državnega zbora napoveduje, da se bo zavzemala za spoštovanje pravne države, ustavnosti, zakonitosti in človekovih pravic ter dvig ravni komuniciranja v parlamentu. Zatrjuje, da zna svoje svetovnonazorsko kot tudi politično prepričanje »pustiti pred vrati« in bo zato kot prva med enakimi prisluhnila vsem poslancem.

Tudi sicer si želi, da bi koalicija in opozicija v novem sklicu parlamenta našli skupen jezik, a se zaveda, da je to dolgotrajen proces. Poslanci bi se morali zavedati, da funkcije zasedajo zaradi ljudi, in ne zato, da v parlamentu »uprizarjajo resničnostne šove«, meni. Prepričana je, da mora biti DZ prvi, ki bo pametnemu, strpnemu in vsebinskemu diskurzu dal sliko, ki jo morajo videti tudi državljani.

Napoveduje, da bo poskušala s pozitivnim pristopom vplivati na vse, da se bodo začeli obnašati svoji funkciji primerno.