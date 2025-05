Duševne stiske poslancev očitno ne zanimajo, Klakočar Zupančičeva nagovorila skoraj prazno dvorano (VIDEO)

Poslanci so na redni seji državnega zbora opravili splošno razpravo o vladnem predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki med drugim uvaja poklic psihoterapevta v zdravstvo. Predlog je bil deležen mešanih odzivov tako med poslanci in strankami kot predstavniki stroke. Brez dvoma gre za pomembno področje, saj je stisk med ljudmi vedno več, mnogi si ne znajo pomagati sami, a strokovno pomoč zavračajo, spet drugi si je ne morejo privoščiti ali menijo, da bi bili v tem primeru tako ali drugače stigmatizirani.

Gre za zavržno norčevanje

Med današnjo razpravo je pred poslance stopila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. »Danes je bilo izrečeno veliko besed o duševnih stiskah, o duševnih boleznih. Izrečenih je bilo veliko lepih besed o razumevanju in sočutju pri vseh, ki se s tem srečujejo. Izrečene pa so bile tudi besede o tem, da bo politika sedaj urejala psihoterapevtsko dejavnost. Kot predsednica državnega zbora bom na tem mestu povedala to: k današnji razpravi me je spodbudil članek o tem, da se tudi politika, poslanke in poslanci, znajo norčevati iz duševnih težav, duševnih bolezni, seveda tam, kjer je to najlažje – na družbenih omrežjih. Gre za zavržno obtoževanje, gre za zavržno norčevanje. Označevanje ljudi, da so za na zaprti oddelek, da rabijo helex, da so nori, da so zmešani, da so psihiči in podobno, je zavržno,« je začela Klakočar Zupančičeva in dodala, da takšni komentarji niso uperjeni proti politiko, poslankam in poslancem, ampak tudi proti državljankam in državljanom.

»Na tem mestu poudarjam, da je takšno početje sramotno in zavržno. Ker norčevanje iz katere koli bolezni je nedopustno. In duševna bolezen je bolezen kot vsaka druga,« je bila odločna predsednica, ki je vse poslanke in poslance, »ki bi se tega posluževali«, prosi, da s tem »takoj prenehajo« in se »dobro prej izprašajo, kakšni ljudje so«.

Žal pa je Klakočar Zupančičeva nagovorila skorajda prazno dvorano. Čeprav so mnogi na družabnih omrežjih njenemu nagovoru zaploskali in ga pohvalili, pa so se obenem vprašali, ali politiki, tisti, ki sprejemajo odločitve, pomembne za vse državljane, psihično zdravje, ki je sicer bistveni del zdravja vsakega posameznika, sploh jemljejo resno.