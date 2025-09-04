ŠE BO ČAKALA

Klakočar Zupančičeva bi opravičilo, Mahnič raje omenja starejšo gospo iz domače vasi

Očitno prva dama parlamenta opravičila poslancev opozicije ne bo dočakala.
Fotografija: Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel
Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel

M. U.
04.09.2025 ob 19:54
M. U.
04.09.2025 ob 19:54

Poročali smo že, da so kazensko ovadbo, ki jo je opozicija vložila zoper predsednico DZ, pristojni organi zavrgli.

Opozicijski SDS in NSi sta septembra lani policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Kot so tedaj pojasnili, je sodu izbilo dno dejstvo, da ne sklicala izredne seje DZ, ki jo je zahtevalo 23 poslank in poslancev, in s tem onemogočala parlamentarno preiskavo, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki.

Prva dama  DZ Urška Klakočar Zupančič je takšen razplet pričakovala in suma kaznivega dejanja krive ovadbe ne bo naznanila, pričakuje pa opravičilo državljanom podpisanih poslancev pod ovadbo zaradi »zavestne zlorabe pravnih instrumentov«.

NSi razloga za opravičilo ne vidi, Mahnič omenja starejšo gospo iz domače vasi

V NSi po zavrženi ovadbi so ocenili, da je takšen razplet »ob vsesplošni podreditvi nadzornih in ostalih institucij v Sloveniji« pričakovan. To pa še ne pomeni, da Klakočar Zupančičeva ne krši poslovnika, menijo. Razloga za opravičilo, h kateremu je pozvala predsednica DZ, pa ne vidijo.

Glede zahtevanega oziroma pričakovanega opravičila se je oglasil tudi Janšev poslanec Žan Mahnič. Tako je razkril, da mu je starejša gospa iz vasi nekoč dejala: »Žan, nekaj si zapomni – nikoli se ne opraviči komunistu! Kajti tudi on se ne bo nikoli opravičil tebi.«

 

