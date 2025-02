Klakočar Zupančičeva z vsemi topovi nad SDS: »Vam bom pa tako povedala ...«

Podpredsednica DZ Nataša Sukič, ki jo je zaradi izjav o pokojninah doletel predlog za razrešitev, ima podporo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, je ta sporočila danes.

Predsednica DZ Klakočar Zupančič je ob izreku podpore podpredsednici DZ Sukič v današnji izjavi za javnost poudarila, da ta na mestu podpredsednice DZ deluje profesionalno, zanesljivo, spoštljivo, odgovorno in pravično, kar je po oceni Klakočar Zupančičeve razvidno tudi iz njenega vodenja sej DZ. »Popolnoma nobenih pripomb nimam, kvečjemu bi njeno delo lahko pohvalila in na tak način bom tudi nastopila, ko bo predlog za njeno razrešitev prišel pred poslanke in poslance,« je dejala.

To bo predvidoma na rednem plenarnem zasedanju konec marca, poslanci pa bodo skladno s poslovnikom DZ o predlogu za razrešitev Sukičeve odločali na tajnem glasovanju. Za uspeh predloga bi ga moralo podpreti najmanj 46 poslancev.

Predlog SDS vložila po izjavah Goloba

Predlog za razrešitev podpredsednice DZ kot tudi interpelacija celotne vlade Roberta Goloba je sicer SDS vložila po izjavah premierja Goloba, da je druga vlada Janeza Janše s pokojninsko reformo leta 2012 znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove in poslabšala položaj upokojencev. Podobno je podpredsednica DZ in poslanka Levice Sukič navedla v več zapisih na družbenih omrežjih in vnovič ob sredinem protestu v organizaciji stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja, na katerih je spregovoril tudi Janša.

Nataša Sukič FOTO: Leon Vidic/Delo

Interpelacija vlade bo tako po navedbah predlagateljev, poslanske skupine SDS, ki je tako od Goloba kot Sukičeve pričakovala tudi opravičilo, namenjena razčiščevanju manipulacij o pokojninah.

Pojasnilo Zpiza

Po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za STA se je sicer odmerni odstotek z reformo iz leta 2012 matematično preračunal. Matematični preračun je bil po njihovih besedah potreben, ker je nova reforma prinesla nov način izračunavanja valorizacijskega količnika, ki se upošteva pri izračunu pokojninske osnove.

Skladno s pokojninsko reformo iz leta 1999 bi odmerni odstotek za moške za 40 let pokojninske dobe leta 2013 znašal 78 odstotkov. Po pokojninski reformi, ki so jo v DZ leta 2012 sprejeli brez glasu proti, pa je bil odstotek za odmero pokojnine določen precej nižje, pri 57,25 odstotka. A ker se je spremenil valorizacijski količnik, je po reformi 2012 izračunani odmerni odstotek ustrezal dejanskemu odstotku iz reforme pred tem, izhaja iz pojasnil Zpiza.

Na novinarsko vprašanje, ali je torej podpredsednica DZ točna in natančna v svojih izjavah, pa je Klakočar Zupančičeva odgovorila, da se bo o vsebini omenjenih izjav najverjetneje razpravljajo na sejah DZ. »Vam bom pa tako povedala, poslanska skupina SDS se zato, da bi odvrnila pozornost javnosti iz lastnih malopridnosti, obnaša kot adolescentni nasilnež in poskuša z raznimi manipulacijami preusmerjati pozornost,« je dejala prva med poslanci. Po njenem mnenju pa je poslanska skupina SDS v tem mandatu »zagotovo zmagovalec pri podajanju laži, zavajanj in manipulacij javnosti«. Zato je po njenih besedah na mestu nasvet, naj pometajo pred svojim pragom.