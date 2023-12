Klakočar Zupančičeva tole meni o padcu podpore Svobodi

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v pogovoru za Televizijo Slovenija (TVS) dejala, da se veseli sredinega nagovora predsednice republike Nataše Pirc Musar v DZ, saj verjame, da bo spregovorila o zadevah, pomembnih za prihodnost.

Glede DZ upa, da bo ohranil stabilno podporo javnosti, padec podpore Svobodi označuje kot pričakovan.

Padca javnomnenjske podpore vladi Klakočar Zupančičeva ni želela komentirati, podpora državnemu zboru pa se ji zdi stabilna. »Upam, da bo ta podpora, ki jo vidim kot priznanje delovanja institucije, ostala stabilna oziroma bo rasla.«

Glede padca podpore stranki Svoboda pa je dejala, da izkušnje kažejo, da politična stranka, ki zmaga na volitvah in potem poskuša udejanjati neke spremembe, vedno doživi padec podpore, »ker spremembe bolijo«. »Boli pa tudi, če sprememb ni. Tako da kar koli se zgodi, vedno se, se mi zdi, zgodi potem tudi padec podpore, tako da ni nepričakovan,« je zatrdila.

Umanjkanje napovedanih reform

Na vprašanje o umanjkanju napovedanih reform je ocenila, da jih je ustavila tudi avgustovska ujma. »A čeprav je bila to zelo huda naravna nesreča, ne morejo zastati vse reforme in sem prepričana, da se bodo te reforme naprej ustrezno naslavljale,« je dodala.

Strinjala se je, da so bila pričakovanja velika, saj so bile dane številne obljube. A je priznala, da politika od zunaj izgleda lažja. »Ko prideš v politični prostor in ga izkusiš na vse mogoče načine, pa vidiš, da spremembe ne morejo biti tako hitre, kot si si morda zamislil, da bodo, ker je pač v politiki, ki je pravzaprav v bistvu način vodenja ljudi, treba sklepati kompromise, prestopati ovire, včasih se tudi zaletimo v kakšno, in popravljati napake,« je dodala.

Opozorila je tudi na prenormiranost. »Včasih se zdi, kot da smo ljudje izgubili neki zdrav način razmišljanja. Zdaj moramo imeti že vsako stvar do potankosti predpisano in to je lahko tudi ovira za udejanjanje dobrih sprememb,« je dodala.

Ko gre za njena glasovanja in glasovanja v koaliciji, pa je dejala, da se v stranki in koaliciji pogovarjajo med sabo. »Če imam kakšne pomisleke, jih vedno izrazim in potem se tudi skupaj sprejme odločitev, kakšno bo stališče celotne poslanske skupine,« je pojasnila. »Vedno pa se potem tudi ugotavlja, kje je tista meja, ko v bistvu poslanec ne more preko svojih načel in pa tega, da se udejanja dobro politiko,« je dodala.

Golob ni zahteval njenega odstopa

O svojem odstopu z mesta podpredsednice stranke Svoboda je priznala, da je odločitev sprejela stežka, a predsednik Svobode Robert Golob tega od nje neposredno ni zahteval, je zatrdila. »Mislim, da je bila ta odločitev pravilna in zrela,« je dejala.

Pavšič ostaja v njenem kabinetu

Iz stranke izključeni Robert Pavšič ostaja v njenem kabinetu, je dejala. Glede sodelovanja izključene Mojce Šetinc Pašek v delovnih telesih DZ pa je dejala, da bo to odločitev kolegija. Sama pa meni, da bi moral vsak poslanec oziroma vsaka poslanka imeti pravico in dolžnost, da sodeluje kot član oziroma kot članica vsaj v enem delovnem telesu državnega zbora.

Sum vpletanja politike v policijo

Spregovorila je tudi o aktualni zgodbi, vezani na komisijo DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo. Predsednik komisije, poslanec Svobode Miha Lamut je namreč omogočil direktorju Sove Jošku Kadivniku vpogled v zapisnik zaslišanja nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava na zaprtem delu seje. Predsednica DZ je dejala, da »moramo pustiti g. Lamutu, da to pojasni«.

»Po trenutnih podatkih, ki jih imam, pa po mojem mnenju ni prišlo do kakšnega kaznivega dejanja, do kakšnih izdaj tajnih podatkov in podobno.« Kot šef Sove je Kadivnik do vpogleda verjetno imel pravico, »kako pa to vpliva nanj kot na potencialno pričo pred preiskovalno komisijo, to je pa druga zgodba, o tem bo pa tudi presojala preiskovalna komisija,« je dejala.

O neudeležbi predsednika vlade na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je ocenila, da je »podal zadostno pojasnilo, pač da nima več kaj povedati«.

Ob prihajajočih praznikih je državljanom zaželela, naj bodo čim bolj pomirjeni sami s seboj in morebitno jezo, ki jo imajo, kanalizirajo v dobra dela.