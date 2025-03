Klakočar Zupančič takole odgovorila o odnosu z Borom Zuljanom

V javnosti se vrstijo namigovanja o domnevnem razmerju predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič s kitaristom skupine Šank Rock, Borom Zuljanom. Klakočar je o zasebnem življenju spregovorila za Nedelo.

Na vprašanje novinarke, ali jo je kdo od novinarjev že vprašal, kakšna je resnica o vašem odnosu z Borom Zuljanom, je odgovorila, da svojo zasebnost izven državnega zbora in politike živi skupaj z ljudmi v svojem intimnem krogu.

»Zaenkrat so se za odziv trudili tisti, ki mi jasno želijo škoditi, zato se še nisem odzivala. Imam svoje zasebno življenje, tako kot vsak drug človek, in do tega imam pravico. Moje zasebno življenje je bilo, je in bo strogo ločeno od javnega in živim ga v zasebnosti, ne v državnem zboru. Četudi me imajo za absolutno javno osebo, imam pravico do življenja, ki je rezervirano samo za moje najbližje.

Svojo zasebnost in zasebnost drugih ščitim in ne delim stvari iz zasebnega življenja, razen kadar ocenim, da bi lahko bilo to koristno za družbo, ali če to izrecno želijo ljudje iz mojega bližnjega kroga. Večkrat sem na primer z mediji delila zgodbo o sinovi bolezni, zgodbo o tem zelo bolečem obdobju življenja pa sem razkrila, da sem staršem, ki se srečujejo s podobnimi težavami, povedala, da niso sami in da obstaja rešitev. Starši so se mi potem oglašali in me prosili za informacije. Z veseljem sem jim pomagala, ker sem bila pred tem tudi sama brez informacij in sem se v obdobju, ko je bilo hudo, počutila povsem samo.«

V pogovoru je zanikala, da je Zuljana, ki je zanjo snemal in montiral videe za družbena omrežja, želela spraviti na pogodbo v državnem zboru, kasneje pa je pristal na plačilni listi Gibanja Svoboda.

»Čeprav sem predsednica državnega zbora, nimam nobenih pristojnosti sklepanja kakršnihkoli pogodb za institucijo niti drugače ne razpolagam s sredstvi državnega zbora. V stranki pa tudi nisem odločevalka in nisem tista, ki bi imela kakršnokoli moč sklepanja pravnih poslov v imenu Gibanja Svoboda s komerkoli.«

Klakočar Zupančič je v daljšem intervjuju z naslovom »Mogoče bodo simbolično zažgali tudi mene« še dejala, da gre skozi življenje večinoma kot samohodka, ostaja pa močna in pozitivna. »Predvidevam, da nižje, kot so šli tokrat, ni več mogoče iti, a morda me spet presenetijo. Ne glede na njihovo vnemo nasmeha z mojega obraza ne bodo izbrisali in moja energija ne bo skopnela.«