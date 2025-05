Klakočar Zupančič iskreno o sinovi bolezni: »Lahko samo čakaš, da mine, in šteješ sekunde ...«

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je za 24UR spregovorila o bolezni, ki si jo pred časom odkrili pri enem izmed njenih sinov. Klakočar Zupančič ima sicer dva sinova - pred dvanajstimi leti je namreč rodila dvojčka.

Po poročanju 24UR so enemu njenemu sinu potrdili, da ima epilepsijo, prve težave pri njem pa so se pojavile pri treh letih. »Izjemno veliko strahu je bilo prisotnega pri vseh članih družine, ker takrat, ko se zgodi epileptični napad, nimaš kaj narediti. Lahko samo čakaš, da mine, in šteješ sekunde, kdaj bo šlo čez tisto mejo, ko bo treba poklicati zdravnika oziroma morda najprej aplicirat tisto pomirjevalo,« je povedala predsednica državnega zbora.

V Bonnu dobili zdravnika

Za sina so dlje časa iskali rešitev, nato pa so jo našli v priznanem strokovnjaku za to bolezen. »Smo bili kar vdani v usodo, da bomo morali živeti z vsakodnevnimi močnimi epileptičnimi napadi, dokler mi niso sosedje povedali za priznanega epileptologa prof. Elgerja, ki je deloval v Bonnu v Nemčiji,« je povedala Klakočar Zupančič in nadaljevala: »Prišel je čudež v tem, da je končno prišla prava diagnoza in s postavitvijo prave diagnoze se je potem tudi spremenila medikamentozna terapija.« Kot je dejala, je potem končno dobila otroka nazaj. Postal je namreč vesel in razigran.

Ob koncu pogovora je staršem, ki se soočajo s tem, položila na srce, da naj ne obupajo.