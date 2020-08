Kjer se cedita led in mleko

Pred 30 leti je svoje turistično poslanstvo začela opravljati Snežna jama v nedrjih 2062 metrov visoke Raduhe nad Lučami v Zgornji Savinjski dolini. Zasluga za to gre jamarjem Črnega galeba iz Prebolda, ki so jo našli, raziskali in uredili za oglede. Prej pa je bilo treba opraviti veliko prostovoljnih delovnih ur od jeseni 1989. do sobote, 14. julija 1990, ko so jo tudi slovesno odprli.Tako je Snežna jama postala najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji in med najvišjimi v Evropi. Na takšni nadmorski višini (1500 m) pred njenim odkritjem nismo poznali kapniške jame, ampak samo t. i. alpske jame brez kapnikov. K njeni ...