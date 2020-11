Kjer je volja, tam je pot

Tudi ljutomerska občina si je prislužila darilo OI JSKD Lendava, prevzel ga je Miha Šoštarič.

Tudi župan Dobrovnika Marjan Kardinar si je zaslužil kulturno darilo.

Zbornik Skupaj zmoremo je hkrati zahvala vsem, ki so se in se še neumorno trudijo v času epidemije za njeno zajezitev.

Leto 2020, ki si ga bo velika večina državljanov zapomnila po pandemiji novega koronavirusa, ni prizaneslo niti kulturnim ustvarjalcem. Ti namreč niso mogli sodelovati na koncertih, gledaliških in opernih predstavah, biti del likovnih in fotografskih razstav, literarnih, folklornih in drugih dogodkov. A kljub temu so koroni pokazali zobe, saj so v Lendavi uspešno zaključili zelo zanimiv celoletni projekt.Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Lendava je že pomladi želel ohraniti stike s kulturniki na daljavo, prav tako z drugimi društvi pomurskega območja in širše po Sloveniji in onstran državnih meja. Zato so že v začetku aprila razpisali dva zanimiva natečaja, poimenovana Skupaj zmoremo, in sicer literarnega na teme V osami, V karanteni, Strah, Tišina misli in Naši junaki ter likovnega na temo V karanteni.Skupaj se je prijavilo 57 likovnih in slikarskih ustvarjalcev iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Svoje literarne prispevke (pesmi, prozo in odrska besedila) je poslalo 32 ustvarjalcev iz Slovenije in sosednje Hrvaške. Prispevki, objavljeni v zborniku, so v slovenskem, madžarskem in hrvaškem jeziku.Na likovni natečaj se je prijavilo 25 likovnikov s 34 deli iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške, največ iz likovne sekcije KD Polzela. Vsa literarna in likovna dela so izdali v priložnostnem zborniku z naslovom Skupaj zmoremo. Uvodnike v zbornik so napisali:, vodja JSKD OI Lendava,, pisateljica, scenaristka in režiserka, ter ljubiteljski likovnik. Jezikovni pregled slovenskega teksta je delo Olge Paušič, madžarskega pain. Likovna dela je fotografiral. Zbornik je oblikoval, natisnila tiskarna Arma, d. o. o., Lendava. Na predstavitvi so vsi ustvarjalci prejeli zahvale in zbornik.Priložnostni zbornik Skupaj zmoremo in po eno likovno delo, ki so ga likovniki podarili, so oktobra prejeli kot darilo vse lokalne skupnosti Upravne enote Lendava, Center za reševanje Lendava, Zdravstveni dom Lendava, Črenšovci in Dobrovnik, Dom starejših Lendava in Ljutomer, KKC Lendava, Splošna bolnišnica Murska Sobota ter občini Ljutomer in Murska Sobota. Drugim občinam, od koder so sodelujoči ustvarjalci, so bili izdelki poslani po pošti.»Zbornik Skupaj zmoremo je hkrati zahvala vsem, ki so se trudili in se še neumorno trudijo v času epidemije za njeno zajezitev in s tem izpostavljajo svoje zdravje. Naj bo to naša skromna zahvala in sporočilo, da jih vidimo in čutimo z njimi, obenem pa spomin na čas v karanteni. Kjer je volja – tam je pot. Dokazali smo, da skupaj zmoremo, smo zapisali v zbornik z željo, da solidarno in dosledno upoštevamo vsa navodila NIJZ, kajti le tako bomo zmogli preživeti tudi ta težki, neprijetni čas. Ostanimo doma in ostanimo zdravi,« so sporočili iz JSKD OI Lendava.