Kjer je počival Gregorčič, danes diši po kavi

V središču Cerkelj na Gorenjskem so v Hribarjevi vili, prečudoviti recesijski stavbi, minuli četrtek odprli Hribarjevo kavarno, domač prostor za vse ljubitelje dobre kave, prelepega ambienta in sproščenih debat, ki bo odseval toplino domačega kraja in spoštovanje njegove bogate dediščine.

Pozdravne besede in dobrodošlico je prisotnim izrekla Tina Zevnik, ki bo z možem Gašperjem vodila kavarno. »Ljudje potrebujejo take prostore, ker predstavljajo prostor za srečanja, delno se uresničujejo Hribarjeve sanje, zato se uresničujejo tudi moje, ki so pred našimi očmi postale resničnost.« Navzoče je pozdravil tudi župan Franc Čebulj; kot je povedal, sta se na javni razpis, ki ga je objavila Občina, prijavila tudi zakonca Zevnik in pridobila najemno pravico.

Nove prostore je blagoslovil domači župnik Martin Leban.

Hribarjeva vila je nekdanja rezidenca ljubljanskega župana Ivana Hribarja. V svoje letovišče v Cerklje je vabil na oddih številna znana imena tistega časa: pesnike, med drugimi Gregorčiča in Aškerca, pisatelja Trdino in Govekarja, slikarje, med drugimi Jamo in Strnena, ter številne politike. Na vrtu bodo postavili Hribarjev kip, poleg tega pa še kipe Ivana Omana, Franceta Bučarja in Franceta Tomšiča, ki so bili v prvi vrsti slovenske osamosvojitve.

Odprtja se je udeležilo veliko ljudi. FOTOGRAFIJe: Janez Kuhar

V notranjosti vile trenutno poteka ureditev muzejske zbirke, posvečene Hribarju ter osamosvojitvi Slovenije. Gre za predstavitev pomembnih zgodovinskih mejnikov in osebnosti, povezanih z območjem ter narodno identiteto. Pripravlja se tudi projektna dokumentacija za ureditev vrta Hribarjeve vile, ki bo v prihodnje obiskovalcem omogočil prijetno doživetje ob obisku kavarne. Nove prostore je blagoslovil cerkljanski župnik Martin Leban, steno pa krasi Hribarjev portret, ki ga je naslikala Jerca Uranič. Za prijetno razpoloženje je poskrbel harmonikar Marko Rožman.